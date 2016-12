Al Marroc, una protesta popular tenyida dels colors de les banderes amaziga i rifenya

"Hogra" és un mot que designa alhora el menyspreu, l'abús d'autoritat i la injustícia. I el terme està circulant força aquests dies a Al Hoceima, la ciutat del Rif —al nord del Marroc— on divendres 28 el jove Mohsin Fikri va morir esclafat dins del camió de recollida de brossa, quan intentava recuperar part del peix que li havia confiscat la Policia.La mort de l'home —amb ressonàncies que evoquen la del venedor de fruita Mohamed Bouazizi a Tunísia el 2010, i que va ser l'espurna que va fer esclatar les Primaveres— ha dut als carrers milers de persones, no tan sols a Al-Hoceima sinó també a d'altres ciutats del país. Els manifestants reclamen una investigació sobre els fets —el govern l'ha promesa— i la fi dels abusos de poder contra la ciutadania.Però a Al-Hoceima, la hogra social es fusiona amb una altra sensació d'abandonament: la del Rif, territori poblat majoritàriament per amazics i que pateix índexs d'atur elevats i marginalització econòmica."Aquest drama és el del menyspreu d'aquells que ostenten el poder (policies, gendarmes, administració, Makhzen) envers el poble", diu un comunicat del Congrés Mundial Amazic (CMA) signat per la seva presidenta, Kamira Nait Sid. "És, igualment, el drama de la pobresa en aquesta regió amaziga del Rif, que fa dècades que és marginalitzada i relegada, només perquè el seu poble refusa de sotmetre's al Makhzen", és a dir, el poder al voltant del rei.La Federació Nacional d'Associacions Amaziques (FNAA) del Marroc, per la seva banda, ha cridat "tots els components del poble amazic" i els "organismes marroquins que es reclamen dels drets humans i de la democràcia" a lluitar "contra l'obscurantisme islamista i l'arabisme racista". El govern del Marroc està encapçalat per l'islamista Partit de la Justícia i del Desenvolupament (PJD).