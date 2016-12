“Hong Kong no és la Xina”: la batalla dels diputats sobiranistes arriba als tribunals

Els dos diputats han modificat la fórmula establerta i han jurat lleialtat "a la nació de Hong Kong"

Els diputats Yau Wai-ching i Baggio Leung van resultar escollits, a les eleccions legislatives de Hong Kong del 4 de setembre, com a diputats d'un nou partit, Youngspiration, que reclama el dret a l'autodeterminació de la "nació hongkonguesa".D'ençà del 12 d'octubre, els dos diputats intenten que Andrew Leung, president del Consell Legislatiu de Hong Kong —dominat pels partits proxinesos—, accepti els seus juraments com a vàlids. Els tres cops que ho han provat, les seves fórmules no han estat acceptades. Els dos diputats han modificat la fórmula establerta i han jurat lleialtat "a la nació de Hong Kong", alhora que s'han presentat a la cambra legislativa amb pancartes on es podia llegir "Hong Kong no és la Xina".Però un dels aspectes que més controvèrsia ha generat ha estat el fet que els dos diputats usessin una antiga paraula japonesa —que ara és considerada ofensiva— per referir-se a la Xina.El govern de Hong Kong, proxinès, ha decidit judicialitzar el cas i ha sol·licitat a l'Alt Tribunal de la ciutat autònoma que declari "vacants" els dos escons que corresponen als sobiranistes. Segons l'executiu, és clar que els dos diputats no volen prendre possessió dels seus llocs.Els advocats dels diputats repliquen que caldria trobar una "solució política", i no pas judicial, per permetre que Yau Wai-ching i Baggio Leung puguin asseure's finalment a la cambra.Mentrestant, diverses informacions periodístiques apunten que la màxima instància legislativa de la Xina, el Comitè Permanent de l'Assemblea Nacional Popular, acabarà intervenint les properes hores o dies en la disputa.Al rerefons del debat hi ha l'impacte dels resultats de les eleccions de Hong Kong del 4 de setembre. Per primer cop, un conjunt de partits allà anomenats "localistes" van aconseguir el 19% dels vots. Molts d'aquests partits van néixer a l'abric de les protestes que van tenir lloc a Hong Kong el 2014 , quan centenars de milers de persones van sortir als carrers per demanar més democràcia i respecte a les decisions autònomes de l'excolònia britànica.