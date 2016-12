“Mai permetrem que ningú arrenqui cap part del nostre territori”, diu el president xinès

Segons Xi, "qualsevol intent de dividir el país tindrà l'oposició determinada de tot el poble xinès". El govern de Pequín ha acabat intervenint en el cas dels dos diputats electes del partit sobiranista Youngspiration , que han volgut prendre possessió dels seus escons al Consell Legislatiu de Hong Kong fent proclames a favor de la independència de l'excolònia britànica. Pequín ha acabat impedint a la pràctica que els dos representants, Yau Wai-ching i Baggio Leung, puguin esdevenir diputats.El president xinès ha dit aquestes paraules en l'acte de commemoració del 150 aniversari del naixement de Sun Yat-sen. un dels líders de la revolució que, entre 1911 i 1912, va enderrocar la dinastia Qing i va instaurar la primera República de la Xina. "Sun, inequívocament, es va oposar a tot comentari o acció que intentessin dividir el país o la nació", ha dit Xi. En aquest sentit, la República de la Xina va reclamar —i durant dos anys va ocupar— l'actual Mongòlia independent, la independència de la qual va acabar reconeixent el 1945.La Xina té cinc grans punts d'agitació autonomista o secessionista, alguns amb més intensitat i d'altres amb menys. El que està centrant més atenció mediàtica aquestes darreres setmanes és el de Hong Kong, on hi ha una pugna entre els partidaris de mantenir l'autonomia actual —o d'incrementar-la— i els sectors proxinesos que desitgen que Pequín controli més fermament els assumptes de l'excolònia.A banda, continuen existint els quatre focus de tensió tradicional: el Tibet i el Turquestan Oriental, on els moviments locals reclamen una àmplia autonomia; Taiwan, que opera de facto com un estat independent, i la Mongòlia Interior, on les demandes se centren sobretot en el respecte per la llengua i la cultura pròpies.