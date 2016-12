Demanen a la nova institució de govern d'Iparralde una política lingüística “més agosarada” a favor del basc

Les dues entitats consideren que la mancomunitat d'Iparralde ha d'assumir, "des del moment mateix de la seva creació, el desenvolupament de la política lingüística" del territori, que serveixi per millorar la posició de la llengua a l'escola, els mitjans de comunicació, l'oci o el món laboral. També demanen que es reconegui a Euskaltzaindia un estatus de "principal institució consultiva" en matèria lingüística i que s'atorgui al basc un "rang d'oficialitat" a Iparralde.Són extractes del manifest que les dues entitats han llegit en el marc d'unes jornades, a Baiona, d'anàlisi sobre l'estat de la llengua basca a Iparralde. Les organitzacions consideren que la política lingüística actual —encapçalada per l'Oficina Pública de la Llengua Basca— ha estat "insuficient" i mancada de prou recursos econòmics per revertir la davallada en l'ús de l'idioma al nord de la frontera estatal francoespanyola.La mancomunitat d'Iparralde —a la qual les dues entitats proposen d'anomenar "Euskal Elkargoa", que es podria traduir per "Col·lectivitat Basca"— inclourà 158 municipis. La majoria són bascòfons, excepte alguns d'occitanòfons de la comarca del Baix Ador, motiu pel qual alguns sectors occitanistes demanen que el nom de l'ens prengui en consideració aquest caràcter doble (basc i occità).Una EPCI és un tipus d'estructura administrativa francesa que agrupa municipis i posa en comú competències municipals. La nova mancomunitat basca fusionarà a partir de gener les deu mancomunitats existents actualment a Iparralde.Entre les seves competències hi ha el desenvolupament econòmic, polítiques urbanes, gestió de residus i gestió de l'aigua. La llei francesa permet als EPCI optar a gestionar competències suplementàries, entre les quals n'hi ha de culturals, de mediambientals, de lingüístiques i de relatives a la cooperació transfronterera.