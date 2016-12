L’AMI envia cartes a 548 alcaldes d’arreu del món per explicar el procés d'independència

Segons fonts de l’AMI, les trameses s’han començat a fer aquest dilluns 5 de desembre. Primer s’envien les cartes a 195 capitals d’Estat i grans ciutats d’Europa, Oceania, Amèrica, Àfrica i Àsia. En una segona fase, la tramesa es farà a ciutats i pobles d’arreu agermanats amb poblacions catalanes, sobretot d'Europa.A més de l’enviament, alguns municipis explicaran la realitat catalana en les activitats dels agermanaments que tenen establerts amb aquestes poblacions. El "contacte alcalde-alcalde" dóna "proximitat" i ajuda a comprendre "la situació política de Catalunya des de la realitat municipal", ha explicat Neus Lloveras, presidenta de l’AMI.Per exposar aquesta realitat, l’AMI ha editat uns díptics explicatius de què és Catalunya en sis llengües (català, castellà, francès, anglès, italià, alemany). En aquests opuscles s’explica on és Catalunya, la seva voluntat d’autogovern i la negativa de l’Estat davant de la majoria política del Parlament de Catalunya.Segons l'AMI, regidors d'almenys 300 dels 948 municipis de Catalunya estan treballant avui malgrat el fet que el Dia de la Constitució sigui festa oficial. Els regidors, majoritàriament de partits independentistes, volen simbolitzar que la Constitució és una "cotilla" i una "presó per a la democràcia" que "impedeix al poble català decidir lliurement sobre el seu futur polític", segons un manifest fet públic per l'AMI.(Aquest article és una versió de l'escrit per Lliureimillor.cat , amb qui Nationalia té un acord de col·laboració.)