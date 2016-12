Notícia Milers de persones donen suport a Forcadell, investigada judicialment pel debat parlamentari sobre la independència Líders polítics i associatius donen suport a Forcadell a la sortida del jutjat. Autor/a: Assemblea Nacional Catalana

Milers de persones han sortit als carrers de les ciutats catalanes ahir i avui en suport a Carme Forcadell, presidenta del Parlament català, investigada per haver permès un debat i una votació parlamentàries sobre la independència. Alhora, polítics de diversos països d'Europa estan manifestant la seva oposició a la judicialització del cas.



Forcadell s'enfronta a un possible judici després que el 27 de juliol hagués permès que es votessin les conclusions d'un pla per dur Catalunya cap a la independència. El Tribunal Constitucional espanyol havia advertit a Forcadell, abans d'aquella data, que havia d'impedir qualsevol debat enfocat a dur Catalunya cap a la independència.



L'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha declarat aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), alhora que centenars de càrrecs electes i ciutadans a títol individual es concentraven fora del jutjat en suport a la presidenta del Parlament.



Segons fonts judicials citades per Europa Press, Forcadell ha declarat que ella sempre ha actuat de conformitat amb la llei, i ha recordat que gaudeix d'immunitat parlamentària. La presidenta també s'ha preguntat per què els parlamentaris no poden debatre d'una qüestió que és viva als carrers.



Suport de ciutadans i de polítics



Hores abans de testificar, milers de persones es van concentrar ahir al vespre en diverses ciutats catalanes per rebutjar el que consideren una deriva autoritària per part de les autoritats espanyoles.



A la concentració de Barcelona, la batlessa Ada Colau va demanar al sistema judicial que no interfereixi en la vida política del país i va recordar que la millor forma de solucionar el debat és a través d'un referèndum. Alhora, va recordar que un eventual judici no serà només contra Forcadell, "sinó contra tot el poble".



Diputats de diversos països d'Europa també han expressat el seu rebuig al processament. Entre ells hi ha un grup de 15 parlamentaris britànics (SNP, Plaid Cymru, Partit Laborista i SDLP), el socialdemòcrata alemany Bernhard von Grünberg (diputat al Parlament de Renània del Nord-Westfàlia), el diputat italià Giuseppe Civati, diputats del Parlament d'Euskadi i el diputat espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, que ha dit que sent "vergonya com a espanyol i com a demòcrata".



La presidenta de l'Assemblea de Gal·les, Elin Jones, ha expressat la seva "solidaritat" amb Forcadell per haver permès un "debat democràtic". El Parlamen danès ha demanat al ministre d'Afers Estrangers del seu país que adopti un posicionament crític sobre el tema, i el partit irlandès Sinn Féin també ha demanat a l'Estat espanyol que "aturi els procediments" contra Forcadell.



Els eurodiputats catalans Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat) també han dut la qüestió a la sessió plenària d'aquesta setmana a Estrasburg.