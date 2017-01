Nationalia fa 10 anys: és el moment d'emprendre un rumb renovat

L'objectiu d'aquesta primera dècada era contribuir a posar els pobles sense estat en una oferta mediàtica diària cada cop més atapeïda

Nationalia us proposa una renovació de la seva oferta informativa a partir de l'inici d'aquest 2017. Ho farà amb quatre grans línies

La preparació del nou diari va durar tot el 2007 —és a dir, ara fa exactament deu anys— i els primers articles van començar a publicar-se tot just al principi de 2008.Durant aquests deu anys, Nationalia ha apostat sobretot per acostar-vos una notícia cada dia. L'objectiu d'aquestes peces —més breus i menys detallades del que ens hauria agradat— era contribuir a posar els pobles sense estat en una oferta mediàtica diària cada cop més atapeïda. Creiem que, en el nostre modest abast, hi hem reeixit.El panorama dels mitjans digitals, però, s'ha transformat profundament al llarg d'aquests deu anys. Els interessos i les vostres exigències com a lectors, també, i ho han fet en un punt que per nosaltres és clau: els continguts treballats amb pausa, detall i profunditat han anat guanyant una quota que, fa una dècada, difícilment podíem somiar. És cert que una part dels mitjans estan immersos en la batalla de l'audiència, del clic i de la immediatesa. És una batalla que Nationalia ni pot ni vol lliurar.A més a més, i en clau interna, aquests darrers deu anys han suposat, per al CIEMEN, el tancament d'Europa de les Nacions, davant la impossibilitat de continuar mantenint els costos que suposava la impressió i la distribució de la revista. Això suposa que, de les dues potes mediàtiques de l'entitat, ha desaparegut la que es dedicava als articles de més profunditat i extensió. I cal fer alguna cosa en relació amb això.Com a resposta a aquestes reflexions, i recollint les lliçons i experiències d'aquesta dècada d'informació sobre els pobles sense estat i les aportacions, comentaris i crítiques que ens heu anat fent arribar —i que ens ajuden molt a saber cap a on hem d'anar—, Nationalia us proposa una renovació de la seva oferta informativa a partir de l'inici d'aquest 2017. I ho fa amb quatre grans línies:Deixem d'apostar per la notícia diària de darrer moment —excepte quan sigui molt rellevant: no ens baixem del carro de l'actualitat!— i treballem continguts amb més detall i matís, amb més fonts directes, amb més extensió, amb més entrevistes i anàlisis.D'aquests continguts, en publicarem dos cada setmana.Sabem, perquè ens ho heu dit, que Nationalia és útil com a web de referència per trobar aquells temes relatius als pobles sense estat que passen inadvertits. No ho deixarem de fer:Inclourem una bona quantitat d'enllaços perquè pugueu estirar dels fils que us interessin.Perquè també volem dur Nationalia més enllà d'internet,. Aquest cicle, aspirem a convertir-lo en permanent i a fer-ne un instrument de contacte i intercanvi de parers amb tots vosaltres.Pensats com a publicacions en si mateixes i amb la voluntat que esdevinguin documents de referència en el seu camp, Nationalia inicia la publicació de dues col·leccions en format PDF. Una d'elles ja està disponible: és l' Anuari Nationalia , que des de 2015 llista els esdeveniments més destacats de l'any i ofereix dossiers i anàlisis de tot allò que passa al món nacionalitari a Europa, el Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient, les nostres grans àrees geogràfiques de referència. L'altra, la col·lecció "Drets col·lectius" , inicia el seu camí aquest primer trimestre de 2017: és una nova col·lecció de dossiers sobre qüestions relaciones amb els drets de les nacions i pobles sense estat.Tenim la modesta impressió que aquesta quàdruple aposta alhora respon a la lògica del panorama mediàtic actual i a les vostres demandes com a lectors.Aprofitem l'avinentesa per donar-vos les gràcies per seguir-nos, per les vostres aportacions i per l'interès que mostreu per aquest diari digital. I esperem que us continuarà resultant útil.