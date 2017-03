Nationalia i el CIEMEN presenten una nova col·lecció de dossiers sobre drets col·lectius dels pobles

Els primer número de la col·lecció duu per títol Alternatives econòmiques des dels pobles sense estat i és un volum coral amb sis articles, un dels quals vam avançar a Nationalia ara fa poques setmanes: "Cooperar, transformar, feminitzar" , a càrrec de(COOP 57 i exdiputat al Parlament de Catalunya). El volum també inclou articles sobre el turisme a les nacions sense estat, les alternatives turístiques entre els indígenes americans o l'emergència del cooperativisme al Kurdistan Occidental (Rojava, Síria). El llistat d'autors del dossier el completen l'exconseller del Govern català, l'economista, la periodista, el coordinador d'Alba Sudi el president de la Xarxa de Consum SolidariEl segon text, Pobles indígenes d'Amèrica Llatina , repassa la qüestió de la identitat i el territori d'aquests pobles i les evolucions que tenen lloc en els seus processos d'urbanització. El text, d'una introducció general a la qüestió dels pobles indígenes, avança per diversos casos de l'Amèrica del Sud i acaba concentrant-se en l'anàlisi de l'urbanització del poble maputxe a la capital xilena, Santiago. El volum ha estat escrit per, doctora en Antropologia Social i Cultural.Per acabar, el tercer volum que presentem porta per títol Dones, feminismes diversos i drets col·lectius , signat perper l'Associació Suds. El treball repassa tota una sèrie de feminismes alternatius als occidentals i n'explica els orígens, motivacions i referents. Els feminismes analitzats en el volum són el comunitari, l'ecofeminisme, els postcolonials i decolonials i els feminismes de l'Orient Pròxim.La col·lecció està dirigida i curada pels membres del CIEMEN i redactors de Nationalia. Aquesta és la justificació de la col·lecció, d'acord amb la introducció que s'hi publica:

"El fet que les identitats i els drets dels col·lectius no es respectin com a fonamentals provoca un impacte directe en la capacitat de les persones que en formen part —de totes i cadascuna— de tenir accés a una vida digna que incorpori la seva visió del món, en la seva llengua i des de la seva cultura. La invisibilització i els atacs a les identitats col·lectives dels pobles són una discriminació que dificulta —i a voltes impossibilita— l'exercici efectiu dels drets humans.



Les situacions de vulneració de drets que pateixen els pobles sense estat —incloent-hi els indígenes, però no només— tenen causes múltiples i diverses. Depenen del seu context històric, polític i econòmic, i sovint tenen a veure o estan vinculades amb la invisibilització, la discriminació i l'exclusió dels espais de presa de decisió, la negació de les seves llengües i cultures, i el bloqueig de la seva capacitat de decidir lliurement el seu futur. Dones, infants i joves són col·lectius especialment vulnerables en aquests contextos. Les dones s'han de mobilitzar per defensar espais de participació i presa de decisió, els seus drets sexuals i reproductius, i per fer front a la violència de gènere. En el cas dels joves, són sovint els primers afectats per l'alienació cultural i la manca d'oportunitats.



Des de la seva fundació el 1974, el CIEMEN ha contribuït, des de la seva posició —que combina la investigació, la difusió de coneixement i l'activisme—, a fer més conegudes aquestes problemàtiques i a denunciar les vulneracions patides pels pobles sense estat. Ho ha fet a través de diverses publicacions periòdiques i col·leccions de llibres i dossiers, en temes tan diversos com els drets lingüístics, l'emancipació nacional o la cooperació entre pobles. Una de les fites més importants en aquest sentit va ser la fundació, el 2007, del diari digital Nationalia. Concebut en primer moment com un espai per presentar notícies diàries sobre els pobles sense estat, Nationalia ha anat centrant-se també en la difusió de continguts de més profunditat i reflexió.



És en aquesta segona lògica que el CIEMEN estrena la present col·lecció "Drets col·lectius" dins del diari Nationalia, que n'allotjarà els continguts. La col·lecció abordarà les qüestions esmentades en aquesta presentació, i l'estrenem amb aquest volum coral, dedicat a les alternatives econòmiques des de les nacions sense estat i els pobles indígenes. La col·lecció té voluntat de permanència, i estan en preparació dos nous volums: un sobre feminismes i drets col·lectius, i l'altre sobre els pobles indígenes a les ciutats. Les publicacions de "Drets col·lectius" volen ser textos rigorosos on conflueixin coneixements des de l'acadèmia i des de l'activisme. Per aquest motiu, els temes seleccionats i les autories dels continguts formen part d'una lògica més àmplia en què també s'inclou l'Escola d'Estiu del CIEMEN, estrenada el 2016 amb els drets col·lectius, els drets de les dones i les polítiques públiques com a eixos vertebradors."

Per al curs 2017-2018 està prevista la publicació d'almenys dos nous volums. Un, sobre els drets de les dones en els contextos de conflictes bèl·lics on estigui implicat algun poble sense estat; i l'altre, sobre la situació de diversos pobles minoritzats a Turquia, entre els quals els iazidites després del genocidi i neteja ètnica patits a mans d'Estat Islàmic a l'Iraq.La col·lecció, que es va començar a preparar durant la primera meitat de 2016, es publica amb el suport de l'i de l'. La correcció lingüística va a compte de, membre de la junta del CIEMEN, i el disseny és obra de, del despatx