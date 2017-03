Pas “essencial” cap al referèndum després que el Parlament català hagi aprovat el pressupost de 2017

Segons el relat independentista majoritari, l’aprovació del pressupost duu Catalunya un pas més a prop d’un referèndum que no té l’acord del govern espanyol. El president català, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras, diuen que la votació tindrà lloc el mes de setembre, o fins i tot abans si les circumstàncies ho aconsellen.La diputada de la CUP Eulàlia Reguant deia ahir que el suport del seu partit als comptes té la intenció de permetre el referèndum “sense demanar permís ni perdó a ningú” i per iniciar la “ruptura democràtica” per construir una república.Les paraules de Reguant arriben després que Puigdemont i Junqueras hagin tornat a demanar una trobada amb el govern espanyol per tal de negociar el referèndum, a l’estil escocès. Ho van fer mitjançant la publicació d’una carta oberta el 19 de març al diari madrileny El País. “Farem esforços d’allò més perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar el 2017, en un referèndum d’autodeterminació”, diu el text. “Sondejos de tota mena i procedència assenyalen que al voltant del 80% dels catalans voldrien ser consultats sobre el futur polític de Catalunya en relació amb Espanya”.El govern espanyol continua replicant que la celebració d’una votació com aquesta seria il·legal, atès que la Constitució no permet de trencar “la indissoluble unitat de la nació espanyola”. Tot i així, el govern de Rajoy ha dit que està obert a negociar nous acords fiscals amb Catalunya.El govern català insisteix que el referèndum es farà, hi hagi o no acord amb Madrid. Barcelona preveu d’aprovar la Llei de Transició, que declararà Catalunya una república, cosa que equivaldria a una declaració d’independència de facto. La llei va ser acordada el desembre de 2016 per Junts pel Sí i la CUP. Segons el govern, aquesta llei serà la base legal per celebrar el referèndum i per assolir la independència si el “sí” guanya.Els responsables jurídics del Parlament català han advertit avui que incloure una partida per al referèndum al pressupost del 2017 aniria en contra de sentències prèvies del Tribunal Constitucional.