Descolonitzar la dieta

Calvo i Rueda Esquibel recullen estratègies de les tradicions de l’antiga cultura mexicana i chicanas (estatunidenques d’origen mexicà). Com es llegeix en aquest paràgraf —adreçat als estatunidencs d’origen mexicà— del web del projecte:“Descolonitza la teva dieta parlarà amb tu a mesura que recuperis la teva cultura compartint receptes, tècniques de cuina i informacions sobre els ingredients. Creiem que el menjar és medicina, i compartim informació sobre els beneficis sobre la salut dels nostres menjars, herbes i tes ancestrals. Us encoratgem a parlar amb la vostra gent més gran, parents i sanadors tradicionals de la vostra comunitat i aprendre de la seva saviesa i coneixements. Honorem el coneixement cultural contribuint-hi amb allò que sabem. I us animem a fer el mateix [...]. Com a latinos/latinas nascuts als EUA, tenim moltes coses a aprendre d’allò que menjaven els nostres avantpassats. Menjar els nostres plats tradicionals ens pot ajudar a prevenir i tractar malalties que resulten d’haver adoptat la dieta estàndard estatunidenca [...]”.La salut va ser una motivació molt important perquè Luz Calvo comencés a investigar intensament sobre l’alimentació, després que li diagnostiquessin un càncer de pit . Per Calvo, va ser l’inici d’un compromís amb un menjar net, completament orgànic i per fer de cada àpat “una oportunitat per prevenir la reaparició del càncer. I de moment, tot ha anat bé!”, diu.***Global Voices ha parlat amb Luz Calvo per saber-ne més d’aquest projecte i d’altres inspiracions darrere de Descolonitza la teva dieta.Luz Calvo (L.C.): Estem teoritzant la descolonització des del punt de vista de la gent estatunidenca d’origen mexicà (el terme que preferim és “chicano/chicana”). Descolonitzar les nostres dietes significa que estem intentant reconnectar-nos amb formes més saludables d'alimentar-nos. I això significa connectar-nos amb els nostres coneixements ancestrals, uns coneixements que han passat de generació en generació durant milers d’anys al continent americà. Investiguem els menjars de l’època prehispànica per tal d’entendre millor la riquesa del coneixement alimentari dels indígenes, que és en l’arrel de bona part de la cuina mexicana contemporània. Per tant, per nosaltres, descolonitzar les nostres dietes és un posicionament polític que rebutja la supremacia blanca i l’eurocentrisme com a narrativa organitzadora del menjar “saludable”, i que reconeix el coneixement cultural mantingut per les nostres comunitats immigrants.L. C.: Hi ha moltes raons per les quals ens vam sentir empeses a escriure aquest llibre. Som professores d’Estudis Ètnics, i estem ensenyant una Història que sigui culturalment rellevant als estudiants de la Universitat Estatal de Califòrnia. Ens vam adonar que molts dels models de menjar saludable emfasitzaven la dieta mediterrània, que en realitat és tan sols el model grecoromà de la civilització occidental. Nosaltres volíem posar èmfasi en com l’alimentació originària d’Amèrica havia tingut una influència profunda en les cuines d’arreu del món. El xile, el tomàquet, el blat de moro, el carbassó, moltes fruites del bosc i la majoria de mongetes del món es van originar en les cultures indígenes americanes. De manera que volíem canviar el focus i mostrar que la dieta mesoamericana és tradicionalment saludable, amb una gran varietat de fruites i verdures, proteïnes vegetals i una diversitat de gustos increïble.L. C.: Molta gent pensa que menjar de manera saludable significa menjar per perdre pes. Una estudiant ens va explicar que havia provat i provat de menjar de forma més sana: menjar amanides en lloc dels seus àpats normals. “No ho vaig aconseguir”, ens va dir. Aquesta estudiant, filla d’immigrants mexicans, havia internalitzat la narrativa cultural dominant estatunidenca sobre què implica el menjar saludable (sobretot, menjar amanides i estar prima). Hi ha una concepció equivocada sobre el fet que el menjar mexicà és inherentment poc sa. En canvi, la dieta del Mèxic rural és rica en fruites i verdures: el blat de moro, el carbassó, els xiles, els nopales i les verdures silvestres són bàsics en la dieta mexicana del camp. Un cop aquesta estudiant va haver analitzat la seva dieta, llegint-ne els ingredients i rastrejant el contingut dels seus plats, es va adonar que no li calia eliminar-ne els tamales, les sopes vegetals i les salses! En lloc d’això, el que va fer va ser suprimir les begudes ensucrades. Va parlar amb la seva família sobre possibles alternatives, per exemple aigua o les aguas frescas, que no estan ensucrades, o molt poc. Ara, com a mare jove, ha continuant posant en pràctica aquest estil de menjar saludable, seguint els nostres principis. I està criant el seu nen amb menjars mexicans cuinats a casa!Mitjançant la nostra recerca, hem arribat a entendre que la majoria de dietes tradicionals (anteriors a 1950) eren saludables, incloent-hi la dieta mesoamericana. Ens sembla inacceptable que els doctors, sovint, recomanin una “dieta mediterrània” als seus pacients mexicans, sense entendre que les mongetes, el blat de moro i les verdures que formen la base de la dieta tradicional mexicana són igual de saludables, si no més.L. C.: Els Estats Units són un estat de colons i colonial, de manera que en bona mesura cadascun dels [seus] sistemes i institucions estan implicats en una colonització en curs de la terra i en la despossessió dels pobles indígenes. Les escoles estan fetes per explicar la Història des del punt de vista dels colonitzadors europeus. El capitalisme, com a sistema, ha imposat una lògica d’extracció i benefici. La majoria de nosaltres hem perdut qualsevol mena de relació directa amb la terra i amb el cicle de la vida. La nostra aigua i el nostre aire estan contaminats. Estem atrapats en una espiral sense fi d’extracció, consum i malaltia. Cal que guarim la nostra relació amb la Mare Terra.L. C.: Molta altra gent ha estat treballant en aquest projecte des de fa força temps, incloent-hi Menjar Decolonial pel Pensament Devon Abbott Mihesuah i molts xefs indígenes als EUA i Mèxic.***Les receptes del llibre de cuina Descolonitza la teva dieta: receptes mexicanoamericanes basades en plantes per la salut i la sanació (publicat per Pulp Press en 2015), així com esdeveniments organitzats per o fets en col·laboració amb Descolonitza la teva dieta es poden trobar a la seva pàgina de Facebook (Aquest article es va publicar en primer lloc a Global Voices en anglès. Traducció de Nationalia.)