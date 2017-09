Crisi del poble rohingya / Empitjora l'estat de Leonard Peltier / Vaga de fam d'activistes al Kurdistan iranià

EL TEMA DESTACATDes que esclatés una nova onada de conflictivitat, el 25 d'agost, entre l'Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan (ESRA) i les autoritats birmanes, quasi 172.000 persones d'ètnia rohingya han iniciat un trànsit forçat cap al sud-oest de Bangladesh . Les darreres 123.000, aquesta setmana.El govern civil actual, liderat de facto per la Premi Nobel Aung San Suu Kyi, sembla proseguir amb la visió que del poble rohingya tenia el règim anterior, l'autoritària junta militar birmana. Així, fonts governamentals, acusen l'organització dissident musulmana de "massacrar" altres comunitats no islàmiques a l'estat de Rakhine durant el mes d'agost i de bregar per instaurar un "califat" a la seva zona d'influència. Les ONG sobre el terreny parlen d'uns 800 rohingyes morts a causa d'operacions militars del Tatmadaw -exèrcit birmà- i la pròpia oficina de premsa de la Nobel esdevinguda política "d'unes 7000 cases destruïdes a un total de 59 pobles i llogarets". Les xifres oficials que dóna l'estat ignoren les víctimes civils rohingya de l'escalada de violència i parlen de 414 morts, majoritàriament guerrillers de l'ESRA, més una quinzena de militars i 28 civils birmans hinduistes o budistes.Aquests dies ha intervingut, en defensa de la minoria musulmana el jerarca turc Recep Tayyip Erdogan, molt crític amb l'actual govern birmà, i que va definir, ahir, les accions portades a terme pel Tatmadaw com a "genocidi". Aung San Suu Kyi va contestar el president de la República de Turquia afirmant que es tracta "d'operacions antiterroristes" i va suggerir connexions de l'ESRA i el seu entorn amb Estat Islàmic. Per a la nobel, hi ha un "iceberg de desinformació" i nega taxativament qualsevol intent de neteja ètnica per part del govern birmà.I TAMBÉEl pres polític sioux-chippewa Leonard Peltier, empresonat als EUA des de 1975 acusat d'assassinar dos agents de l'FBI en un incident a la reserva índia de Pine Ridge (Dakota del Sud), empitjora progressivament el seu estat de salut. El Comitè Internacional de Defensa de Leonard Peltier feia públic aquesta setmana que el militant pels drets dels pobles indígenes ha estat operat d'urgència per un problema cardiològic sever a un hospital de Leesburg, a Florida, des d'on, encara convalescent, ha estat retornat al centre penitenciari on compleix condemna.. El líder republica irlandès anunciava, aquests dies, que tot i que es presentarà a la presidència de la formació en el congrés del mes de novembre d'enguany, està iniciant un pla per "un canvi ordenat de lideratge". Per Mary Lou McDonald, una de les dones amb projecció del partit, procedent, ella, del Fianna Fáil -i per tant allunyada de les dinàmiques de la lluita armada i del conflicte al nord- allò rellevant, independentment de qui encapçali el projecte, és que "el Sinn Féin sigui un vehicle vàlid per aplicar una política progressista pels treballadors del nord i del sud de l'illa, i per a la reunificació nacional". McDonald no amaga que aspira a succeïr el fins ara líder indiscutible del moviment i sembla en té el vist-i-plau . Adams va ser vicepresident dels republicans de 1978 a 1982 i des de 1983 n'ha estat el president.. Des de dimecres i fins avui un grup d'activistes pels drets humans de Rojhilat, el Kurdistan iranià, s'han declarat en vaga de fam per protestar per les execucions de treballadors kurds que transportaven mercaderies cap al Kurdistan del'Iraq i que foren tirotejats per la policia Des de dilluns el règim de Teheran ha hagut d'afrontar disturbis a tota la zona kurda, amb un focus especial a la ciutat de Bana , on s'ha reprimit els manifestants amb gasos, bales de goma i sembla que foc real.