Puigdemont: “Actitud totalitària” del govern espanyol, l’autogovern català “suspès de facto”

We condemn the unacceptable detentions & raids on institutions in #Barcelona. Solidarity to those protesting today! #movilizacioncatalunaEsp — GUE/NGL in the EP (@GUENGL) 20 de setembre de 2017

This is why the Catalan people are setting an example for the whole world: in front police oppression, peaceful response! #HandsOffCatalonia pic.twitter.com/skYh9iTyiq — EuropeanFreeAlliance (@EUPARTYEFA) 20 de setembre de 2017

Puigdemont ha dit que la votació es durà a terme igualment, encara que el govern espanyol hagi assegurat que l’impedirà de totes totes. El president català ha afegit que Catalunya pateix en aquests moment “un règim repressiu i intimidatori”.Les actuacions policials, ha assegurat el president, constitueixen una "agressió" i estan "fora d'empara legal, vulnerant l'estat de dret i totes les garanties constitucionals".Aquest matí, la Guàrdia Civil ha entrat a la conselleria d’Economia i hi ha detingut diversos alts càrrecs. També ha entrat a les conselleries de Governació, Afers Socials i Exteriors.Aquestes accions han provocat la reacció de milers de ciutadans, que s'han concentrat per protestar fora dels edificis Els dos sindicats majoritaris a Catalunya (CCOO i la UGT) han exigit al govern espanyol que aturi "les detencions i les accions policials a les institucions catalanes".La Policia Nacional espanyola, mentrestant, ha registrat una impremta de Bigues i Riells i afirma haver-hi trobat 9 milions de paperetes preparades per al referèndum.El grup parlamentari europeu de l'Esquerra Unida Europea ha condemnat les "detencions i escorcolls inacceptables" contra les institucions catalanes.També ho ha fet l'Aliança Lliure Europea, partit europeu que agrupa forces independentistes, federalistes, autonomistes i regionalistes d'arreu del continent.El president del grup Socialistes i Demòcrates a l'eurocambra, Gianni Pittella, s'ha declarat "preocupat per la irrupció de la Guàrdia Civil".