Estrenem “Identitats diverses i resistents”, una sèrie de reportatges sobre col·lectius de pobles minoritzats a Catalunya

Catalunya, com la major part de països, té una composició lingüística i cultural diversa, que no sempre és prou coneguda. Entre els col·lectius més invisibilitzats hi ha aquells formats per persones que duen un bagatge de cultura minoritzada des dels seus països d’origen, o l’hereten per via familiar. Catalanes i catalans que, alhora, són membres d’altres pobles sense estat o amb una història llarga de persecució. Persones que, establertes o nascudes a Catalunya, cerquen d’obtenir un reconeixement col·lectiu, d’organitzar-se per transmetre les seves llengües, cultures i identitats a les generacions futures o de contribuir al desenvolupament cultural, social i polític dels seus territoris originaris de referència.Els reportatges de la sèrie cerquen d’acostar-se a la realitat d'aquests col·lectius a Catalunya i com són els seus pobles d’origen, sovint negats pels estats d’on provenen. Les peces posen també el focus en la situació i el rol de les dones d’aquests col·lectius, i seran elaborats per periodistes especialitzades en gènere. El primer reportatge de la sèrie se centra en el col·lectiu vinculat a un poble sense estat més nombrós de Catalunya: l'amazic, present de manera continuada al país des de la dècada de 1960. Sikhs, kurds i quítxues són alguns dels col·lectius que tindran el seu espai en la sèrie de reportatges en les setmanes a venir.Dins del mateix projecte del CIEMEN es compten altres iniciatives dutes a terme enguany, entre les quals la celebració de l’Escola d’Estiu “Llengües d’aquí i d’arreu” , aquest juliol, o la publicació del dossier especialitzat Dones, drets col·lectius i conflictes armats , que ha vist la llum aquest mateix octubre i que recull anàlisis sobre Colòmbia, Txetxènia, el Congo i el Kurdistan.Tant l'elaboració d'aquesta sèrie d'articles com la resta d'accions del projecte compten amb el suport de l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament