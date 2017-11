Els periodistes marroquins lluiten per informar sobre el Moviment Hirak del Rif, tot i la intimidació estatal

Alhora que les protestes continuen, els periodistes s’enfronten a una gran quantitat de restriccions, incloent-hi prohibicions a mitjans de comunicació, expulsions i amenaces legals.El periodista independent marroquí Omar Radi, que ha estat cobrint les protestes, explica a Global Voices que quan es tracta d’informar sobre el descontentament social a la regió de Rif, “hi ha un clima de terror”.“Els que parlen amb la premsa s’arrisquen a anar a presó”, diu Radi. “La gent té por de sortir de casa, i els policies són pertot arreu”.Ara mateix, almenys set treballadors dels mitjans de comunicació estan entre reixes pel fet d’haver informat sobre les protestes del Rif.El periodista i comentarista Hamid Mahdaoui, que dirigeix el lloc web independent Badil.info, va ser arrestat a la ciutat d’Al Hoceima, on va viatjar per cobrir les protestes. El 20 de juliol de 2017, les autoritats marroquines havien prohibit una protesta. Quan alguns vianants que el van reconèixer el van aturar i van començar a parlar amb ell sobre el Hirak, Mahdaoui va criticar la prohibició. Va ser acusat i condemnat per “haver incitat” a la protesta.Aquest setembre, durant l’apel·lació del cas, un tribunal va augmentar la condemna de Mahdaoui de tres mesos a un any, cosa que va provocar que iniciés una vaga de fam de dues setmanes Badil.info, que cobreix temes d’actualitat al Marroc entre els quals política, drets humans i corrupció, és un dels llocs web independents que han pogut informar sobre les protestes. Però el 22 d’octubre, els seus col·laboradors van anunciar que aquest web informatiu deixaria de publicar-se, a causa del que qualificaven de restriccions financeres Mahdaoui també és conegut per les crítiques clares que fa a internet sobre les autoritats marroquines, que vehicula principalment a través del seu canal de YouTube, on tracta sobre la situació dels drets humans i polítics al país.En un altre cas, Mahdaoui també ha estat acusat de “no haver informat” les autoritats “sobre un crim que posava en perill la seguretat estatal”, després d’una conversa telefònica (un enregistrament oficial que havia estat obtingut mitjançant una punxada de telèfon) entre ell mateix i un activista marroquí antimonàrquic resident als Països Baixos, en la qual l’activista descrivia un pla per introduir armes al país.A banda de Mahdaoui, sis periodistes ciutadans que havien estat detinguts per la cobertura que van fer de les protestes del Rif es troben ara entre reixes. Entre els detinguts hi ha Mohamed El Asrihi i Jawad Al Sabiry, de Rif24.com, un mitjà de comunicació local i ciutadà que proveïa una cobertura àmplia de les protestes a Al Hoceima i altres ciutats.El Asrihi, editor i director de Rif24.com, està acusat “d’exercir el periodisme il·legalment” perquè no té acreditació de premsa. El web no ha estat actualitzat des de mitjan juny, però la pàgina de Facebok de Rif 24 sí que continua oferint la cobertura del Hirak i de les protestes.Tot i que han patit conseqüències menys dures, la repressió també ha afectat els treballadors dels mitjans de comunicació estrangers. El 27 de setembre, la policia va detenir el periodista iranià-britànic Saeed Kamali Dehghan a Al Hoceima i el va expulsar del país amb l’argument que no tenia “autorització” per informar al Marroc. Dehghan, que treballa a The Guardian, havia viatjat a la regió de Rif per cobrir el moviment de protesta i per entrevistar-hi activistes.El Marroc ocupa el lloc 133è en l'edició 2017 de l’Índex Mundial de Llibertat de Premsa de RSF. L’entitat, que controla l’estat de la llibertat de premsa al món, assenyal a que al país ha tingut lloc “una lenta però continuada davallada de la llibertat dels mitjans de comunicació”, en la qual “les autoritats del regne utilitzen pressions polítiques i econòmiques per dissuadir els mitjans de comunicació independents locals de cobrir temes molt sensibles”.El tancament de Badil i la repressió de diversos treballadors dels mitjans que han tingut un paper clau a l’hora de cobrir les protestes a la regió de Rif han deixat els marroquins —i els que viuen fora del país— encara amb menys vies per mantenir-se informats sobre el moviment social.(Aquest article ha estat publicat en primer lloc a Global Voices , en anglès. Traducció al català de Nationalia.)