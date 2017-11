Difícil encaix del Tatarstan a la Federació Russa / El Sàhara, marroquí “fins a la fi dels temps”

El president del Tatarstan, una de les repúbliques federades de Rússia, ha anunciat que les hores d’ensenyament de la llengua tàtara es reduiran de les sis setmanals actuals a només dues. Rustam Minnikhànov ha afegit que el govern no farà fora cap professor de tàtar i que s’incrementaran els docents de llengua russa.La decisió ha estat presa malgrat la protesta que, el 6 de novembre, va reunir 150 persones —entre les quals intel·lectuals tàtars— a Kazan, la capital del país, a favor de la llengua tàtara. Els manifestants van reclamar la igualtat del tàtar i el rus, que segons la Constitució del Tatarstan són llengües oficials. El tàtar retrocedeix entre els sectors més joves de la societat, incapaç de resistir la pressió del rus.Aquests esdeveniments tenen lloc després que el president Rus, Vladímir Putin, digués aquest juliol que “no es pot permetre” que s’obligui els russos ètnics a aprendre altres llengües que no siguin la seva materna. Un mes després va caducar el tractat bilateral entre la Federació Russa i el Tatarstan, signat el 2007 per a un període de 10 anys , sobre la distribució de competències entre els dos governs. Encara avui, Moscou continua sense renovar l’acord, cosa que a la república s’interpreta com un pas més per posar el Tatarstan sota el control directe de la Federació. La presidència russa ha admès “haver donat instruccions” al Tatarstan sobre la reducció de les hores de tàtar.El jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llanera ha decretat , el 9 de novembre, presó per a Carme Forcadell i per a uns altres quatre membres de la Mesa. A diferència dels vuit membres del govern català i dels dos líders associatius Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, però, Forcadell i els membres de la Mesa podran eludir la presó pagant una fiança (150.000 euros en el cas de la presidenta i 25.000 euros per a cadascun dels altres quatre polítics). El mateix 9 de novembre, Forcadell ha estat trasllada a la presó d’Alcalá Meco , on ha passat la nit.En ocasió del discurs que commemorava el 42è aniversari de la Marxa Verda, el rei ha recordat que el Marroc està disposat a fer “tots els sacrificis” per mantenir el Sàhara dins de les seves fronteres. El ministre d’Exteriors sahrauí, Mohamed Salem Ould Salek, ha replicat que l’ocupació és il·legal i que els responsables que no s’avanci en la solució al conflicte són el Marroc i França. D’acord amb la legalitat internacional, el Sàhara Occidental hauria de ser descolonitzat mitjançant un procés d’autodeterminació.Roberto La Rosa, candidat de Siciliani Liberi, ha obtingut el 0,7% dels vots a les eleccions de l’Assemblea Regional Siciliana. El president del partit, Massimo Costa, ha admès que els resultats estan “certament per sota” de les seves expectatives, però ha recordat alhora que la formació només té un any de vida i necessita temps per fer-se conèixer i consolidar-se. Ha guanyat les eleccions (29 escons de 62) la coalició conservadora de Nello Musumeci, un líder amb una llarga trajectòria a l’extrema dreta (Moviment Social Italià i Aliança Nacional) que ara encapçala el seu propi projecte, Diventerà Bellissima . Dins d’aquesta llista, Forza Italia és el partit amb més escons (12) i els regionalistes de Popolari i Movimento per le Autonomie n’han aconseguit 5. Segon ha quedat el Moviment 5 Estrelles (19 diputats) i tercera, la coalició centrista de Fabrizio Micari (13, 11 dels quals per al Partit Democràtic).