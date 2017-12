L'independentisme aconsegueix la majoria absoluta al Parlament de Catalunya

Ciutadans ha aconseguit la victòria —és el primer cop que un partit unionista aconsegueix en unes eleccions catalanes guanyar en vots i escons— amb 37 diputats, però el bloc unionista ha fracassat en el seu intent d’aconseguir una majoria combinada. Amb el PSC sumant 17 escons i el PP ensorrant-se fins als 3 diputats —el pitjor resultat de tota la seva història—, els unionistes tindran 57 escons al Parlament.No seran suficients per evitar la formació d’un nou govern independentista, format per ERC (32 escons) i Junts per (34 escons) Catalunya, que tenen els seus líders a presó (Oriol Junqueras) i a l’exili (Carles Puigdemont), respectivament. La majoria parlamentària independentista la completa la CUP, amb 4 escons.Catalunya en Comú (CEC), per la seva banda, ha sumat 8 escons. El partit defensa una via del mig, en la qual Catalunya esdevindria una república sobirana però mantenint vincles amb Espanya a través d’un model confederal i sense fer recurs a la via unilateral.La participació ha assolit un rècord històric del 81,9%, pujant des del 74,9% de 2015. Diversos mitjans espanyols havien pronosticat que una participació alta provocaria la fi del domini independentista, una teoria que s'ha demostrat equivocada.A les eleccions catalanes de 2015, JxCAT i ERC van presentar-se sota la coalició Junts pel Sí, que va sumar 62 escons. Amb els 10 que va aconseguir llavors la CUP, el bloc independentista en va tenir 72.Els unionistes en van sumar 52 (Cs 25, PSC 16 i PP 11).CSQP —l'anterior nom sota el qual concorria CEC— en va assolir 11.Tot i que els partits independentistes hagin guanyat la majoria, encara no és clar quan i com el govern espanyol s’avindrà a aixecar la suspensió de l’autonomia catalana. El president espanyol, Mariano Rajoy, ha de fer una compareixença avui a les 14:00 hores, però no se n’ha avançat pas el contingut.Mentrestant, el president de Catalunya a l’exili, Carles Puigdemont, li ha demanat de mantenir una reunió en qualsevol país de la Unió Europea que no sigui Espanya. Si Puigdemont trepitja territori espanyol, serà detingut i enviat a presó.