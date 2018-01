L’albanès, llengua oficial a tot Macedònia / La qüestió del reconeixement de Rojava per part dels EUA

El Parlament macedoni ha aprovat l’11 de gener , amb 69 vots d’un total de 120, una llei que converteix l’albanès en segona llengua oficial arreu del territori del país, al costat del macedoni. Fins ara, l’albanès només era oficial en aquells municipis on els albanesos superaven el 20% de la població. Només resta que el president signi la llei perquè entri en vigor.La nova llei obre la porta al fet que els parlants d’albanès puguin emprar la seva llengua amb l’administració pública arreu de Macedònia, a l’extensió de l’idioma a tota la documentació oficial i a totes les institucions estatals de la república.L’aprovació és part de l’acord de govern entre el Partit Socialdemòcrata, del primer ministre Zoran Zaev i de majoria macedònia, i els partits de majoria albanesa. El partit nacionalista macedoni conservador VMRO, a l’oposició, ha boicotat la votació , argumentant que l’oficialitat de l’albanès és anticonstitucional i que contribuirà a augmentar les tensions entre albanesos i macedonis.Segons el cens de 2002 —el darrer que s’ha fet— el 64% dels habitants del país s’identifiquen nacionalment com a macedonis, el 25% com a albanesos, el 4% com a turcs i el 3% com a gitanos.Macedònia esdevé el tercer estat on l’albanès és llengua oficial arreu del país, després d’Albània i Kosovo.Altres estats europeus preveuen la cooficialitat a escala estatal de més d’una llengua a les seves constitucions. És el cas de Luxemburg, Finlàndia, Irlanda, Bielorússia, Malta, Xipre i Kosovo.El diari londinenc de propietat saudita Asharq Al-Awsat cita “un alt funcionari occidental” segons el qual l’administració de Donald Trump té decidit donar suport a la reconstrucció de la regió autònoma del nord de Síria encapçalada pel moviment kurd a través de les Forces Democràtiques Sirianes (SDF). Un suport que seria militar, econòmic i logístic, i que “més endavant”, escriu el diari, “portaria al reconeixement diplomàtic”. El diari turc Daily Sabah cita fonts governamentals nord-americanes que afirmen que, en tot cas, els Estats Units continuen donant suport a la integritat territorial de Síria. Tot i així, el mateix diari admet que, segons els analistes, el reconeixement és “inevitable” perquè les SDF han esdevingut una peça clau en la política nord-americana a la regió.