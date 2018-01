Decisió sobre el segon referèndum a Escòcia aquest 2018 / L’independentisme controla la Mesa del Parlament català

La primera ministra escocesa ha dit que vol esperar-se a l’acord final sobre la sortida del Regne Unit de la UE per decidir si tirar endavant o no amb els plans per convocar un nou referèndum d’autodeterminació. El termini perquè Londres i Brussel·les acordin els termes del Brexit és l’octubre de 2018. El partit de Sturgeon, l’SNP, intenta mentrestant que el govern britànic es faci enrere de la seva decisió d’abandonar no només la UE sinó també el Mercat Comú.El primer referèndum d’independència va tenir lloc el setembre de 2014. El 55% dels votants van optar per mantenir Escòcia dins del Regne Unit. El març de 2017 —deu mesos després que els votants britànics aprovessin abandonar la UE tot i que el 62% dels votants escocesos triessin de romandre-hi— Sturgeon va anunciar que cercaria el suport del Parlament escocès per negociar un segon referèndum d’independència. No és gens segur que el govern britànic acceptés aquesta negociació. Les enquestes més recents situen el “no” a la independència amb un avantatge d’entre 7 i 13 punts percentuals per sobre del “sí”. Els independentistes consideren que una sortida abrupta del Regne Unit de la UE faria incrementar el nombre de partidaris de la secessió.Roger Torrent, d’ERC, ha estat escollit el 17 de gener nou president del Parlament, després que la fins ara presidenta Carme Forcadell hagi renunciat a continuar al càrrec. Dels set seients de la Mesa, quatre estaran ocupats per forces independentistes (dos per ERC i dos per Junts per Catalunya) mentre que els altres tres són per a partits unionistes (dos per a Ciutadans i un per al PSC). Catalunya en Comú, el PP i la CUP no tindran representació a la Mesa, un òrgan clau perquè és l’encarregat de governar el Parlament i d’interpretar-ne el reglament, entre d’altres funcions.95.000 persones, segons el recompte de Naiz i Gara , han sortit als carrers de Bilbao per demanar l’alliberament dels presos del conflicte basc i, si més no, la fi de la política de dispersió. De fet, la marxa ha coincidit amb l’anunci del vistiplau del govern francès d’acostar presos d’ETA a presons properes al País Basc. La manifestació —que té lloc cada gener des de 2008— estava convocada per la plataforma ciutadana Sare.Els dos governs asiàtics han pactat que els 650.000 rohingyes refugiats a Bangladesh tornin a Birmània en el termini de dos anys. L’ACNUR ha recordat que el retorn ha de ser “voluntari” i ha subratllat que molts rohingyes temen per la seva seguretat i pel seu estatus legal. El poble rohingya arrossega una llarga història de persecució a Birmània. Centenars de milers de refugiats van fugir cap a Bangladesh aquest estiu, enmig d’atacs per part de l’exèrcit birmà i de paramilitars que van fer milers de morts . L’exèrcit acaba de reconèixer per primer cop que els seus soldats hi van estar implicats.