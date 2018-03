El camí de Còrsega cap a la inscripció a la Constitució / Avenços de Somalilàndia en política exterior

Després d’una reunió entre el primer ministre francès Édouard Philippe, el president del govern cors Gilles Simeoni i el president de l’Assemblea corsa, Jean-Guy Talamoni, l’executiu francès ha confirmat que la revisió constitucional que tindrà lloc a França enguany inclourà un article propi per a Còrsega. Serà l’únic territori metropolità amb aquesta distinció. La resta dels que estan esmentats a la Carta Magna són territoris d’ultramar.París no ha precisat, però, si es reconeixeran algunes competències específiques per a Còrsega en aquest nou redactat. “L’autonomia està en marxa”, ha dit Simeoni , qui però ha admès que no ha obtingut cap compromís específic de part del govern francès. Si cal fer cas del que va dir el president francès Emmanuel Macron a Còrsega el mes passat, les intencions no són, precisament, d’atorgar gaire més poders a les institucions illenques. Segons Libération , el govern francès podria estar disposat a negociar que la Col·lectivitat de Còrsega sigui “habilitada” a intervenir en qüestions relatives a les lleis en un seguit d’àmbits. No pas, però, a legislar, que és el que reclamaven i reclamen el govern i la majoria parlamentària corsa.I mentrestant Core in Fronte —la coalició independentista encapçalada per Rinnovu que es va quedar per poc fora de l’Assemblea de Còrsega a les darreres eleccions— ha aprofitat de nou per criticar el govern francès i el cors i per reclamar a la ciutadania corsa que organitzi un “veritable plataforma reivindicativa comuna” per aconseguir un estatut d’autonomia legislativa el 2022 i un referèndum d’independència el 2032.. El govern somalilandès ha arribat a un acord amb la companyia DP World, dels Emirats Àrabs Units, i amb Etiòpia per desenvolupar el port de Berbera, a Somalilàndia. Però la cambra baixa del Parlament de Somàlia ha declarat “nul” l’acord sota l’argumenta que Somalilàndia no té competències per arribar a aquesta mena d’acords internacionals En qualsevol cas, Somàlia no controla el territori de Somalilàndia des de fa gairebé 30 anys. El govern somalilandès, a gairebé tots els efectes, actua com el d’un estat sobirà. I malgrat l’oposició de Somàlia a l’acord, aquesta mateixa setmana el govern dels Emirats Àrabs Units ha rebut oficialment el president de Somalilàndia a Dubai. Els dos països mantenen una cooperació militar estreta.