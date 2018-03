Groenlàndia va a les urnes i continua fent via cap a la independència

La ciutadania groenlandesa està cridada a renovar el seu Parlament d’aquí a un mes. La majoria dels partits són favorables a la independència, i de fet, Groenlàndia prepara des de fa un any una proposta de Constitució que fixi el camí cap a la plena sobirania. Però hi ha divisió d’opinions sobre el ritme —menys accelerat o més— que cal agafar cap a la independència, i sobretot, Groenlàndia ha d'afrontar tot un seguit de reptes i problemes actuals per als quals la ciutadania també demana solucions. En parlem amb l’antropòleg

Francesc Bailon