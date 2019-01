Menjar lletsó per aprendre a parlar amazic

ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ ! és el primer mètode elaborat i publicat a Catalunya per aprendre aquesta llengua. El contingut és obra d’un equip coordinat per Carles Múrcia , professor de la Universitat de Barcelona, doctor en Filologia Clàssica i coautor, amb Salem Zenia, del Diccionari català-amazic / amazic-català , i Aziz Baha, Abdellah Ihmadi i Mohamed Kaddoumi, professors de les classes de llengua i cultura amaziga de l’ensenyament públic català.El mètode ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ ! està escrit íntegrament en llengua amaziga i alfabet tifinag, en la variant estàndard del diasistema septentrional, al qual pertanyen els diferents dialectes parlats pel col·lectiu amazic de Catalunya. Cada unitat gira al voltant d’un tema específic i inclou un diàleg, preguntes de comprensió, nocions gramaticals concises, exercicis i una activitat complementària, amb suports visuals i sonors.Les unitats —ara se n’han publicat sis i el mètode en total en tindrà 24 a l’horitzó de 2021— van acompanyades d’una guia didàctica orientada als professors, que però també poden usar les persones que vulguin emprar les unitats com a mètode d’autoaprenentatge: la guia incorpora explicacions, aclariments i remissions al compendi gramatical amazic disponible al web Amazic.cat , així com les solucions dels exercicis de les unitats.Aquest va ser un dels aspectes que va destacar Carles Múrcia en l’acte de presentació, el 17 de gener a la Universitat de Barcelona: “Els materials es podran fer servir a tot el món”, va dir, tot i que va assenyalar que la idea original —i la que li dóna sentit— és que siguin emprats a les escoles catalanes. Les unitats han estat dissenyades per Mireia Luna (Natural), amb protagonistes infantils i alhora amb un disseny sobri i inspirat en “l’enorme riquesa de motius ornamentals del poble amazic”, va explicar la dissenyadora.No és el primer cop que a Catalunya s’intenta desenvolupar un mètode per a l’aprenentatge de l’amazic, va destacar Pere Mayans, membre de la junta del CIEMEN, i de fet fa uns anys es va constituir, a recer del departament d’Ensenyament, una comissió que va iniciar la preparació d’uns materials que, finalment, no van arribar a veure la llum. Tot i així, prèviament a ⵜⵛ ⵡⴰⵡⵊⴹⵎ !, a Catalunya s’havien publicat reculls de contes, eines per a professors, unitats didàctiques sobre llengua i cultura amazigues... En el cas del nou mètode, “semblava necessari fer uns materials des de l’òptica de Catalunya, amb la pedagogia d’aquí”, i que “sobretot” ajudés a dignificar la llengua amaziga a ulls dels seus parlants més joves, posant-la en pla d’igualtat amb idiomes com l’anglès o l’àrab.Per Aziz Baha, les unitats ajudaran a garantir “el dret dels infants amazics a la seva llengua” a Catalunya. “L’amaziguitat”, va continuar, “va més enllà de les fronteres d’origen colonial del nord d’Àfrica, perquè ja hi existia abans que es creessin, i ara també és present a Catalunya. Per això, no sempre hem d’estar esperant els criteris dels països d’origen: hem de considerar l’amazic també com un fet català. Això és un enfocament just i democràtic, sobretot quan d’això se’ns ha privat a les nostres terres d’origen. Som amazigocatalans, i aquesta és la definició més inclusiva, perquè abasta tots els amazics del nord d’Àfrica i també la nostra dimensió catalana”.Segons diverses estimacions, i d’un total de més de 20 milions de parlants arreu del món, l’amazic en té entre 100.000 i 200.000 a Catalunya. Aquesta xifra situa possiblement l’amazic com a tercera llengua inicial més parlada al país.A Catalunya, actualment hi ha vuit grups de llengua i cultura amazigues en funcionament en tres localitats: Sabadell, Manresa i Montcada i Reixac. Aquestes classes són impartides per professorat de la Casa Amaziga de Catalunya, que ho fa en el marc d’un conveni anual amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.