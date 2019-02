Mobilitzacions a Occitània contra la fi de l’ensenyament de l’occità a secundària

El president del Centre Regional d’Ensenyants d’Occità de Tolosa (CRÈO Tolosa), Nicolau Rei-Bèthvéder, va ser rebut ahir per la secretària de la rectora. Segons ella, els caps d’establiment (directors dels centres educatius, en terminologia oficial francesa) haurien fet la tria contra l’occità en reacció a la reforma del liceu, i per tant va convidar els professors a adreçar les seves queixes pels casos en què els caps d’establiment no haurien respectat el conveni de l’occità. Rei-Bèthvéder no ha quedat convençut de l’explicació i, tenint en compte que l’acadèmia de Tolosa ha posat fi a la dotació específica que finança l’occità als col·legis i liceus, manté les mobilitzacions.En el sistema educatiu francès, el col·legi i el liceu són els dos cicles en què s’organitza l’ensenyament de secundària, generalment entre els 11 i els 17 o 18 anys d’edat.Segons la rectora, “hi ha caps d’establiment que s’han permès de recuperar mitjans per suprimir l’occità, i [ho han fet] a iniciativa pròpia”, hat dit Rei-Bèthvéder a l’antena de Ràdio País just després de la reunió. “La rectora ha dit que això no és pas possible i que nosaltres, el CRÈO, hem de superar els problemes”, ha precisat. Tot i això, Rei-Bèthvéder li ha respost: “Això està bé, però són paraules, i el que cal és que facin un escrit, perquè els caps d’establiment sempre poden dir que això és fals”.A banda d’això, la rectora hauria rebut trucades de diversos càrrecs electes que protestaven contra aquesta situació.“Això ha servit, i cal continuar mantenint la pressió”, ha manifestat Rei-Bèthvéder.Ara, el CRÈO prepara una manifestació unitària a escala de tot Occitània. Aviat anunciaran el lloc i la data.De fet, es tracta d’una situació força greu per l’occità. L’acadèmia de Tolosa és una de les onze subdivisions escolars que corresponen a Occitània dins de França. Aquesta administració ha posat fi a la dotació específica que finança l’occità als col·legis i liceus i deixa sense occità gairebé 15.000 escolars. També queden afectats una cinquantena de professors d’occità de l’acadèmia tolosana. Segons el CRÈO , “als liceus de l’acadèmia de Tolosa, funcionem gairebé pertot amb dotacions específiques que ens venen del rectorat. El 2019, aquests mitjans ens són retirats. Això significa la mort de l’occità als liceus a partir de setembre de 2019”.En la resta d’Occitània administrada per França, la situació no és millor. A les acadèmies de Llemotges, Clermont d’Alvèrnia i Grenoble, l’occità als liceus i col·legis és anecdòtic. A Montpeller i Ais de Provença, l’occità ha reculat força, davant dels atacs de diferents rectors. S’han fet anuncis de tancaments a Provença, on el rector es burla “d’una llengua que no es parla pas”.L’occitanisme considera que aquestes reculades es veuen magnificades pel context actual de reforma de la secundària impulsat pel ministre d’Educació francès, Jean-Michel Blanquer, als liceus.L’occità és relativament fort a Niça, però també pateix força la reforma dels liceus. El mateix alcalde de Niça, Christian Estrosi, ha retret a Blanquer el tancament de classes d’occità en aquell territori provençal.(Aquesta notícia és adaptada i ampliada del diari occità Jornalet . Traducció al català de Nationalia.)