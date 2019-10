Mobilitzacions a Catalunya contra les sentències als líders independentistes a entre 9 i 13 anys de presó

El vicepresident del govern català, Oriol Junqueras, ha rebut la sentència més llarga: 13 anys de presó. Els consellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa han estat condemnats a 12 anys. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 11,5 anys, i els consellers Josep Rull i Joaquim Forn, a 10,5 anys. Finalment, als líders associatius Jordi Sànchez (Assemblea Nacional Catalana) i Jordi Cuixart (Òmnium) els han donat una condemna de 9 anys.Tots han estat trobats culpables de sedició, atès que el Tribunal Suprem ha entès que havien encoratjat un “alçament tumultuari” contra les autoritats espanyoles amb l’objectiu d’aconseguir la independència.A Junqueras, Romeva, Turull i Bassa també els han condemnat per malversació de fons.Els consellers Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs han rebut condemnes per desobediència, multes i inhabilitació per exercir càrrecs públics. No hauran d’entrar a presó.El president de Catalunya, Quim Torra, ha reaccionat al veredicte dient que les sentències són “injustes i antidemocràtiques” i que formen part d’un “judici polític i d’una causa general contra el dret a l’autodeterminació de Catalunya”.Diverses organitzacions independentistes han començat a organitzar mobilitzacions de protesta. En llistem algunes de les més destacades a la versió en anglès de la notícia