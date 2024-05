Notícia Els partits independentistes, en minoria al nou Parlament de Catalunya Els partits d’estricta obediència catalana perden la majoria absoluta per primer cop

Els partits independentistes han perdut el control del Parlament de Catalunya per primera vegada des de l’inici del Procés. El resultat d’ahir els deixa al voltant dels 1,3 milions de vots, lluny del màxim històric de 2017, en què es van acostar als 2,1 milions. El PSC emergeix com a primera força en vots i escons per primer cop en la història, però el resultat global dibuixa una aritmètica difícil per als pactes.





Vuit partits estaran representats al nou Parlament. El PSC serà el més gran, amb 42 escons. En segona posició, Junts aconsegueix el lideratge del bloc independentista, amb 35, davant la davallada d’Esquerra Republicana, que governava en solitari fins ara i es queda amb 20. Per sobre de la línia dels 10 diputats queden també el PP, amb 15, que es recupera del seu pitjor resultat històric (3), i Vox, que repeteix els 11 que tenia. Completen l’arc Comuns Sumar, amb 6 escons; la CUP amb 4, i Aliança Catalana, amb 2, partit que situa per primer cop al Parlament l’espai de l’extrema dreta catalana.



La participació, del 58%, és la més baixa de la història del Parlament si no hi comptem les eleccions de 2021, celebrades en plena pandèmia de la covid. Respecte de fa tres anys, les ciutats i comarques que tradicionalment donen més suport als partits independentistes han vist un augment de participació menor que no pas les que són feus de partits espanyolistes.



Un bloc independentista empetitit per l’esquerra



Els dos partits independentistes d’esquerres (ERC i CUP) han patit una davallada que els situa en nivells de fa dues dècades. El 2003, ERC va assolir 23 escons, un resultat que en aquell moment va ser històric per als republicans. La CUP no s’hi presentava. La suma dels dos partits va arribar als 36 escons el 2017 i als 42 el 2021. Ara, queda retallada fins als 24. Els candidats a la presidència de les dues formacions, Pere Aragonès (ERC) i Laia Estrada (CUP) han admès que el resultat és “dolent” i que les seves formacions hauran d’encetar un procés de reflexió.



L’altra cara de la moneda en el bloc independentista és el creixement de Junts, que amb el retorn de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat suma 35 escons i obté un avantatge clar dins d’aquest segment electoral. Durant la nit electoral, Puigdemont va cridar ERC a pactar de nou —com ho van fer el 2021— per construir una nova majoria independentista de govern. Però, a diferència d’aleshores, el bloc independentista no suma 68 escons.



Els partits referenciats a Madrid, amb majoria absoluta per primer cop



El PSC, el PP i Vox sumen, per primera vegada en la història, 68 escons. Els tres partits coincideixen a assenyalar que el resultat d’aquestes eleccions significa que Catalunya “ha girat full” del Procés definitivament. Pel PSC, això passa per “consolidar” l’autonomia catalana actual i, en tot cas, per treballar per introduir algunes pinzellades de federalisme en la relació entre Catalunya i Espanya. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha reclamat per a si el lideratge de la nova etapa i s’ha mostrat disposat a formar govern.



L’escenari, però, és complicat per al líder socialista, que necessitarà acords a diverses bandes, sigui per governar en solitari —li caldrà el suport o l’abstenció de més d’un grup— o en coalició —li faria falta el suport, ara mateix molt improbable, de Junts o d’ERC i Comuns Sumar. No es pot descartar un blocatge que obligui a una nova convocatòria electoral.