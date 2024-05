El “desgel” del cens electoral incendia Nova Caledònia

La política de Nova Caledònia té dues qüestions molt controvertides, relacionades entre si. Una és l’estatus que aquest territori hauria de tenir després dels tres referèndums celebrats el 2018, 2020 i 2021. I l’altre és qui ha de tenir dret a votar en les eleccions. A les eleccions provincials hi ha vigent un cens restringit : no poden votar les persones no originàries de Nova Caledònia i, en alguns casos, tampoc les nascudes a l’arxipèlag que siguin descendents de no originaris. Això afavoreix un cert equilibri polític entre canacs i no canacs i entre unionistes i independentistes.Els que no poden votar argumenten que la seva exclusió és antidemocràtica. El govern francès opina que la situació és obsoleta —respon als acords de 1998 entre França i el moviment independentista— i vol “descongelar” el cens, donant el dret de vot a totes les persones nascudes al territori i també a les foranes que faci deu anys que hi visquin. En total, serien unes 25.000 persones, gairebé el 10% de la població de l’arxipèlag. La majoria, amb orígens familiars o vincles a França, la metròpoli.La conseqüència previsible és que augmenti el pes electoral dels partits unionistes (lleialistes, segons la nomenclatura local). Per les organitzacions polítiques i socials canaques, això comportarà una nova minorització del poble canac. “És una recolonització”, denuncien les forces canaques, que recorden que el procés de descolonització iniciat el 1998 encara no s’ha acabat.El projecte de llei que modificarà el cens electoral provincial és rebutjat per la majoria dels diputats del Congrés de Nova Caledònia, en què tenen majoria els independentistes canacs i el petit partit Despertar Oceànic (que no és independentista, però defensa els interessos de la diàspora polinèsia de les illes de Wallis i Futuna, un altre territori francès del Pacífic). Canacs i polinesis s’han unit al Congrés illenc per aprovat una resolució que demana la retirada del projecte de reforma.El projecte, però, ja ha estat aprovat pel Senat francès i, a l’Assemblea Nacional, és qüestió d’hores o dies: els macronistes, la dreta conservadora i l’extrema dreta hi donen suport i tenen majoria. El president francès, Emmanuel Macron, ha cridat els líders independentistes i unionistes a “reprendre” les converses sobre el futur de Nova Caledònia. Els partits canacs es mantenen en la seva posició : Nova Caledònia és una colònia, figura en la Llista de Territoris No Autònoms de Nacions Unides i l’única proposta acceptable és la descolonització i la sobirania plena.Davant dels avalots de les darreres hores, l’alt comissari del govern francès a Nova Caledònia, Louis Le Franc, ha anunciat l’arribada de reforços policíacs per enfrontar-s’hi. Le Franc ha exigit als líders de les organitzacions independentistes que “demanin als joves que estan sembrant el terror que s’aturin immediatament. Si no, tenint en compte la violència extrema i l’ús d’armes de foc, hi haurà morts”.Mentre, Le Franc ha imposat un toc de queda nocturn a la capital, Nouméa, i hi ha prohibit les reunions. També ha prohibit el transport d’armes en tot el territori de Nova Caledònia i la venda d’alcohol.L’alcaldessa de Nouméa, Sonia Lagarde, diu que el territori podria bascular cap a una “guerra civil”. Durant la dècada de 1980, desenes de persones van perdre la vida enmig d’un conflicte armat que es va aturar amb la signatura dels Acords de Matignon (1988), que van obrir la via per als Acords de Nouméa (1998). Els dirigents independentistes consideren que les autoritats franceses són les responsables d’aquest retorn a la violència, precisament pel fet d’haver volgut tocar un pilar d’aquells acords tan sensible com el cos electoral.