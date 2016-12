L'elector presidencial demòcrata i indígena que li podria complicar la vida a Hillary Clinton

Satiacum és un membre i activista destacat del poble puyallup, un dels grups indígenes de l'estat de Washington. Va ser delegat a la Convenció Nacional Demòcrata i va donar suport al principal rival de Clinton, Bernie Sanders. Com a eventual elector del Partit Demòcrata, però, a priori es va comprometre a donar el seu vot, al Col·legi Electoral, al ticket format per Hillary Clinton i pel candidat a la vicepresidència, Tim Kaine.Tècnicament, les eleccions presidencials dels EUA són indirectes. És a dir: els ciutadans no donen el seu vot als candidats a president i vicepresident, sinó a un grup restringit d'electors nomenats pels respectius partits polítics. D'electors, se n'escullen 538 a tot el país. I són aquests els qui formen el Col·legi Electoral i trien el nom del president i del vicepresident. Per tant, calen 270 vots d'electors perquè un president sigui declarat guanyador.N'hi ha dotze. Com passa a tots els estats dels EUA excepte a Maine i Nebraska, qui guanya el vot popular s'emporta la totalitat dels electors. A Washington, molt probablement, el Partit Demòcrata serà el més votat, de manera que els dotze electors d'aquest estat seran demòcrates. Entre ells hi haurà Satiacum.Perquè diu que Hillary Clinton no és de fiar pel que fa als dossiers indígena i mediambiental, i perquè diu que està molt decebut amb la presidència de Barack Obama, també demòcrata com Clinton. Aquest octubre, Satiacum ha estat mobilitzant-se amb centenars d'indígenes més en una protesta contra la construcció de l'oleoducte de Dakota Access , que ha d'unir uns camps petrolífers a Dakota del Nord amb una terminal a Illinois. L'oleoducte passarà per uns terrenys que els lakotes i els dakotes de la reserva de Standing Rock diuen que afectaran les seves fonts d'aigua.Sí que pot, i de fet ja ha passat abans. Al mateix estat de Washington, el 1976 un elector presidencial republicà va negar el seu vot a Gerald Ford —president dels EUA i guanyador de la nominació republicana— i l'hi va donar a Ronald Reagan. És el que allà anomenen un faithless elector. En el cas de Satiacum, i coneixent les seves intencions, el Partit Demòcrata podria mirar d'obrir un litigi legal per intentar substituir-lo per un altre elector presidencial abans del dia 13 de desembre , que és la data en què cada estat ha de prendre les decisions relatives a les controvèrsies sorgides amb els electors. El 19 de desembre els electors s'han de reunir per triar el president i el vicepresident dels EUA.Que Satiacum impedís que Clinton assolís els 270 vots d'electors, i es quedés amb 269 —i que Trump tampoc no arribés a 270, és clar, amb el benentès que Satiacum tampoc no votarà a favor del magnat. Com que cap candidat tindria majoria absoluta, caldria remetre's a allò previst a la Dotzena Esmena de la Constitució , que preveu que en aquest cas la Cambra de Representants hauria de votar per triar el nom del nou president. A priori és fàcil pensar que en aquest cas Trump guanyaria, perquè el Partit Republicà domina la Cambra. Però cal tenir en compte que el magnat és altament impopular entre els mateixos congressistes republicans, i no és impossible que alguns li fessin boicot i acabessin votant a Clinton.