El poble indígena d'Arizona que sap com aturar el mur de Trump amb Mèxic

La reserva Tohono O'odham és una de les més grans dels Estats Units, i ocupa una àrea que inclou 76 milles de la frontera entre els EUA i Mèxic. No obstant això, les terres tradicionals de la tribu també s'estenen dins de Mèxic, i hi ha membres de la tribu vivint a banda i banda de la frontera. Proveïts d'una identificació tribal, la travessen sovint per visitar la família, rebre atenció mèdica i participar en serveis cerimonials o religiosos.Què hi ha de la possibilitat de dividir la seva terra natal en dos? No és una opció benvinguda."Per sobre del meu cadàver, construiran un mur", diu Verlon Jose, vicepresident de la Nació Tohono O’odham. "Si [Trump] decideix de construir un mur, haurà de venir a parlar amb nosaltres, excepte que es vulgui trobar amb un altre Standing Rock". En altres paraules: per tal de construir el mur, Trump haurà de lluitar —legalment, i potser fins i tot físicament— per cadascuna de les milles del territori de la Nació Tohono O’odham.I, per cert, aquest poble no és l'única nació tribal que es veuria afectada pel mur.Robert Holden, director adjunt del Congrés Nacional dels Indis Americans, apunta a nacions com Ysleta Del Sur a Texas i diverses de Califòrnia, com Kumeyaay, que tenen parents a Mèxic. "Hi ha en joc una sobirania tribal significativa", diu Holden.En l'actualitat, una barrera per a vehicles situada al territori Tohono O'odham separa Mèxic dels Estats Units: no ha aturat de manera significativa les activitats il·legals a la zona.La nació es troba dins del que el Departament de Seguretat Nacional anomena el Sector de Tucson: 262 milles de frontera que s'estenen de Nou Mèxic a Arizona, una de les zones més concorregudes per a les activitats il·legals de frontera als EUA. El 2015, la Patrulla Fronterera de Tucson hi va confiscar més de 60.000 lliures de marihuana, cocaïna, metamfetamina i heroïna. Segons les autoritats, aquell mateix any, la Patrulla Fronterera va gestionar més de 2.100 casos de drogues, alhora que al Sector de Tucson es van processar uns 680 casos de contraban.Però tot i les estadístiques, els Tohono O'odham s'han resistit a la instal·lació de barreres físiques més intrusives dins del seu territori."El poble de la Nació Tohono O'odham ha estat sempre contrari al mur", diu Jose. En la dècada de 1990, afegeix, les agències federals van parlar d'un mur o d'alguna barrera addicional de seguretat, però la tribu s'hi va resistir, i el pla va ser abandonat.Per tal de fer front a les activitats delictives de la zona, la nació ha optat per treballar amb el Departament de Seguretat Nacional, Immigració i Duanes (DHS) dels EUA, així com amb la Patrulla Fronterera. Per exemple, els Llops a l'Ombra —una unitat tàctica de patrulla dels Tohono O'odham— han treballat amb el DHS des del principi de la dècada de 2000, han confiscat milers de lliures de drogues i han practicat centenars de detencions a la reserva. I l'aplicació de la llei tribal ha operat en col·laboració estreta amb les autoritats federals i les comunitats tribals per mantenir una aparença de seguretat i ordre.Això, però, no significa pas que les coses siguin de color de rosa a la reserva Tohono O'odham: hi ha membres de la tribu que diuen que són assetjats sistemàticament per part de la Patrulla Fronterera, sovint són confiscats objectes culturals i religiosos, i les detencions i deportacions de ciutadans tribals no són pas infreqüents. El 2014, dos membres de la tribu van ser hospitalitzats després de ser disparats per un agent de la Patrulla Fronterera. La situació ha estat comparada sovint amb un escenari similar al del Mur de Berlín, però la tribu ha lluitat i mantingut la capacitat de gaudir de les seves terres ancestrals —com a mínim, més que no pas si un mur els dividís per meitat."Deixa'm entrar a casa teva i construir-hi un mur que la divideixi per la meitat. Ja em sabràs dir quins efectes tindrà això en la teva vida", diu Jose. "Aquesta terra és la nostra botiga de queviures; és el nostre centre mèdic, d'on aconseguim els nostres remeis medicinals, és la nostra escola i universitat. Els nostres llocs sagrats són a Mèxic, les nostres cerimònies es fan al que avui és Mèxic. Per nosaltres, la frontera és una línia imaginària".Funcionaris de la Patrulla Fronterera han declinat de fer comentaris sobre la proposta del mur o sobre com l'agència ha treballat amb els Tohono O'odham en el passat."Més enllà de les dificultats pràctiques de construir-lo i mantenir-lo, el mur realment perjudicaria una gran quantitat d'acords de cooperació dels quals depèn l'aplicació de la llei per patrullar la frontera", diu Melissa Tatum, professora de Dret a la Universitat d'Arizona. "Si no cooperen amb els Tohono O'odham, que ajuden a protegir la frontera, es creen incentius perquè sorgeixi més resistència", afegeix.A curt termini, quan es tracta de protegir la frontera, no hi ha respostes o solucions fàcils. Però quan es tracta de treballar amb les nacions tribals sobre el tema, als ulls dels Tohono O'odham, la proposta del mur de Trump representa o bé una ignorància greu o bé un menyspreu flagrant per la sobirania tribal. I si comencés la construcció del mur, podria implicar un retrocés enorme en les relacions entre els EUA i les tribus pel que fa a les fronteres."Ni tan sols em puc imaginar com d'enrere ens enviaria", diu Tatum. "Més de cent anys".(Aquest article és una traducció al català de la versió publicada en anglès per IC Magazine , que la va republicar de YES! Magazine .)