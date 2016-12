El Protocol de Donostia neix per dotar les comunitats lingüístiques europees d'una eina per la igualtat

El Protocol de Donostia és fruit d'un treball de prop de dos anys de la societat civil europea per desenvolupar una eina que actualitzés els principis de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, signada a Barcelona el 1996, de la qual el nou text se'n declara hereu.Els tres objectius del Protocol són "reivindicar que la garantia de la diversitat lingüística i l'assegurament del desenvolupament de les llengües són puntals fonamentals per a la pau i la convivència", "crear una eina efectiva per a la igualtat lingüística i el desenvolupament de les llengües en situació de desavantatge" i "presentar les comunitats lingüístiques com a subjectes dins d’aquest procés i reivindicar que en la societat sigui la garant d’aquesta gestió justa".La nova eina ha estat desenvolupada a iniciativa de Kontseilua —coordinadora paraigua del món associatiu basc a favor de la llengua— i hi han participat, dins del Comitè Organitzador, sis entitats d'abast internacional: CIEMEN, ECMI, ELEN, Linguapax Internacional, PEN Internacional i UNPO. El text ha estat redactat per un Comitè Científic, format per experts en matèria lingüística i jurídica. Més d'un centenar d'organitzacions representatives de 26 comunitats lingüístiques l'han signat.El president emèrit del CIEMEN, Aureli Argemí, va ser l'encarregat de saludar, davant més de 600 persones, el naixement del Protocol al Kursaal de Sant Sebastià aquest 17 de desembre. Argemí va celebrar que el Protocol "prengui el relleu" de la tasca duta a terme a partir de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de 1996 i ha expressat la seva esperança que la iniciativa "culmini en el reconeixement ple dels drets lingüístics capaç d’instaurar definitivament la convivència i la pau lingüístiques en el nostre món".