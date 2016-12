La posició d'Escòcia davant del Brexit: més autonomia, Mercat Comú i, si això no és possible, independència

El report Scotland's Place in Europe reconeix que cal fer efectiva la sortida de la UE perquè és un mandat democràtic majoritari "a Anglaterra i Gal·les". Però per protegir els interessos econòmics i comercials del Regne Unit en general i d'Escòcia en particular, l'executiu del Partit Nacional Escocès (SNP) diu que seria convenient mantenir-se dins del Mercat Comú a través dels acords de l'Àrea Econòmica Europea (AEE). Aquesta àrea permet la lliure circulació de persones, béns, serveis i capitals i per formar-ne part no cal tenir un seient a la UE: Noruega, Islàndia i Liechtenstein hi són malgrat que no són membres del club comunitari.El govern d'Escòcia reconeix que Londres probablement no voldrà mantenir aquestes quatre lliures circulacions. Per això proposa cercar un acord diferenciat pel qual només Escòcia es mantingui dins del Mercat Comú sense necessitat que la resta del Regne Unit n'hagi de formar part. Edinburg diu que això tècnicament és possible si el Regne Unit, com a estat, es manté dins de l'AEE i immediatament demana que tots els territoris que no són Escòcia en quedin exempts. Aquesta opció també permetria que Irlanda del Nord —que també va votar a favor de romandre a la UE— pogués, com Escòcia, quedar-se dins del Mercat Comú.Scotland's Place in Europe també recull que, per implementar aquesta solució, caldrà que el govern britànic transfereixi noves competències a Escòcia. D'una banda, competències que actualment gestiona Londres. De l'altra, competències europees que haurien de tornar no pas al govern del Regne Unit, sinó al d'Escòcia.L'executiu escocès admet que aplicar aquestes idees serà complicat i requerirà que el govern britànic s'hi posi bé. "Tot allò que té a veure amb el Brexit", diu Sturgeon , "serà difícil i sense precedents. Les negociacions es caracteritzaran per la necessitat de trobar solucions pràctiques a una sèrie de temes complexos. I en aquest esperit, esperem trobar solucions que respectin la veu i protegeixin els interessos d'Escòcia".Si un acord d'aquesta mena no fos possible, el report recorda que el govern escocès actual va ser escollit a les urnes aquest mateix 2016 amb el mandat de convocar un segon referèndum d'independència si "les circumstàncies" que prevalien el 2014 —quan es va fer el primer referèndum— canviaven. Edinburg creu que la sortida de la UE és un canvi prou substancial com per legitimar democràticament un vot sobre la independència. "L'opció de la independència ha de continuar damunt la taula", explica Sturgeon, "perquè si no, Escòcia senzillament hauria d'acceptar la inevitabilitat de qualsevol decisió que prengui el govern del Regne Unit".