Puigdemont suggereix que el Parlament faci una declaració d'independència i demana una mediació internacional

Una hora abans que comencés la votació, el govern va anunciar que qualsevol persona censada podria votar en qualsevol punt de votació, però no és clar fins a quin punt aquesta informació va arribar als votants afectats.Cua de votants a Sant Feliu de Llobregat / Imatge: David FornièsDues hores després que tanquessin els col·legis electorals, el president català Carles Puigdemont, en una alocució des del Palau de la Generalitat , va dirque “milions de persones mobilitzades, fent front a tota mena de dificultats i amenaces, heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món: tenim dret a decidir el nostre futur, tenim dret a la llibertat i volem viure en pau, sense violència i fora d’un Estat que és incapaç de proposar una sola raó convincent que no sigui la imposició i l’ús de la força bruta”.“Per això avui”, continuava Puigdemont, “els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un Estat independent que es constitueixi en forma de república”. Era el que contenia la pregunta del referèndum d’autodeterminació. “En conseqüència”, va anunciar, “el Govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d’avui perquè actuï d’acord amb allò previst en la Llei de Referèndum.”Segons la Llei de Referèndum, el Parlament català aprovarà una declaració formal d’independència en el termini de dos dies després de la proclamació dels resultats per part de la Comissió Electoral, si el “sí” guanya.Aquest matí de dilluns, Puigdemont ha demanat una mediació internacional —i ha reclamat al govern espanyol que l'accepti— “per poder restablir la normalitat institucional”.El problema més greu de la votació d'ahir, de llarg, va ser la violència policial, que va deixar 893 persones ferides, d'acord amb el recompte de la conselleria de Salut. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil cercaven d'impedir la celebració del referèndum després que el TSJC els ho hagués ordenat . El govern espanyol afirmava que el referèndum era il·legal. Dels 2.231 col·legis electorals, les autoritats catalanes han dit que 400 van ser tancades pels cossos policials espanyols.Tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil han estat fortament criticades per partits polítics, grups de drets humans, sindicats i observadors internacionals, atès que l'ús de la força que van fer contra els votants és considerat totalment desproporcionat i fora de la llei. Almenys dues persones van resultat ferides de gravetat, una de les quals copejada per una pilota de goma.L'advocada i membre del grup prodrets Iridia, en aquesta entrevista a Crític , explicava ahir que la seva organització havia rebut denúncies respecte de l'actuació policíaca “d'extrema violència”, incloent-hi “agressions sexuals” contra dones.Un grup d'observadors internacionals encapçalats pel diplomàtic neerlandès Daan Everts va dir ahir que la violència de la policia havia estat “deplorable”.Ni la vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ni el president Mariano Rajoy no van tenir ni una sola paraula d'alleujament envers les persones ferides, i en lloc d'això van culpar el govern català per tots els problemes de la jornada. Rajoy, a més, va afirmar que no s'havia tractat d'un referèndum veritable, sinó d'una estafa il·legal. Va dir que les forces policíaques tot just van seguir les ordres judicials, i va celebrar que Espanya s'hagués mostrat davant del món com una “democràcia madura i avançada”.El líder de l'oposició, Pedro Sánchez (PSOE), va deplorar al final del dia l'ús de la violència, però tot i així va mantenir que la “irresponsabilitat” primera dels fets era del govern català, per haver iniciat el camí cap al referèndum d'independència.Albert Rivera, líder del partit nacionalista espanyol Ciutadans, ha demanat a Rajoy que faci ús de l'article 155 de la Constitució espanyola per forçar eleccions anticipades al Parlament de Catalunya abans que la cambra catalana no aprovi una declaració d'independència.