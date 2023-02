Dos mesos de bloqueig: nova prova extrema per a la capacitat de resistència del Karabakh

Els armenis de l’Artsakh estan sent privats d’un dels drets humans fonamentals —la llibertat de moviments— i pateixen manca d’aliments, medicaments i productes d’higiene. L’Artsakh depèn completament d’Armènia, com un fill d’un pare. Això no és un discurs patriòtic, sinó una realitat literal.Així, hi ha molts pacients greument malalts que no poden rebre serveis mèdics a l’Artsakh i no tenen l’oportunitat de viatjar a Yerevan. Els hospitals de l’Artsakh acostumen a atendre les persones malaltes, però, en alguns casos, els pacients han de ser transportats a Armènia, ja que no hi ha cap equip mèdic necessari per a ells. És el cas de gent amb càncer, per exemple. Centenars de persones visiten Yerevan sovint per la quimioteràpia. En alguns casos, les persones amb ferides greus han mort a l’Artsakh perquè no han pogut ser transportades a Yerevan.A més, ara hi ha milers de famílies separades. La gent viatja constantment a Yerevan pels estudis, l’hospital, la feina, els esdeveniments culturals, els viatges a l’estranger o les visites familiars. Molts membres de les famílies estan enterrats a Yerablur (un cementiri militar en un turó als afores de Yerevan; des de 1988, Yerablur s’ha convertit en el lloc d’enterrament de soldats armenis que van morir durant el conflicte de l’Alt Karabakh). Així, involuntàriament, moltes persones que estaven en el moment equivocat al lloc equivocat han acabat, per culpa del bloqueig, al costat “equivocat”, és a dir, “no a casa”.Una altra conseqüència és el fet que els aliments són escassos. El govern de l’Artsakh ha introduït un sistema de cupons o cartilles per repartir menjar. Aquest sistema va ser popular després que la Unió Soviètica es col·lapsés i hi hagués manca de menjar i altres articles necessaris. I aquí estan: la gent ha tornat enrere en el temps. L’escassetat d’aliments es pot jutjar no només per les prestatgeries buides de les botigues, sinó també per les escombraries. La inanició ja ha començat entre els animals sense llar: molts residents noten que no tenen res per menjar perquè la gent no té res per llençar. I aquest podria ser el primer indicador d’una catàstrofe imminent, el procés de la qual ja s’ha desfermat.Cartilla de racionament al Karabakh. / Autoria desconeguda.La Noya Musayelyan és una dona de 63 anys. El seu fill és un militar que passa la major part del mes a la frontera: “Sé que és un període dur, però intentem aguantar. Tinc un problema al peu, però què puc fer? Vaig a les botigues i em poso a les cues, que poden durar fins a tres hores. A causa del sistema de cupons, no hi ha menjar i, sempre que una botiga porta alguna cosa, tothom hi corre per aconseguir menjar per a la seva família. Normalment, obtinc el menjar i després el comparteixo amb els meus veïns més grans, que no poden anar a fer cua”.A més del bloqueig, els azerbaidjanesos han tallat el subministrament de gas —de nou, l’únic que arriba a l’Artsakh des d’Armènia. I, normalment, a la regió l’hivern és fred, amb temperatures que fluctuen entre -4 C i 0 C.Durant la guerra de 2020, els armenis de l’Artsakh va perdre molts territoris, incloent-hi aquells on es trobaven les centrals elèctriques. Abans de la guerra, l’Artsakh exportava electricitat a Armènia; després, va començar a importar-lo, ja que no en tenia prou. Es va animar a la gent a utilitzar gas, perquè el subministrament d’electricitat no era estable. I ara, els azerbaidjanesos també ha tallat la línia que proporcionava electricitat d’Armènia a la gent local.Per això, les escoles i les llars d’infants han estat tancats durant gairebé dos mesos. Els fills de l’Artsakh tornen a ser privats del dret a rebre educació. No hi havia manera d’escalfar les escoles, i els nens es refredaven i es posaven malalts a classe. Un altre problema era que no hi havia menjar per dur a l’escola: és difícil per a un nen asseure’s durant sis o set hores sense menjar. Actualment, el govern de l’Artsakh intenta instal·lar estufes de fusta a les escoles i reprendre les classes.De resultes, la gent no té gas i gairebé no hi ha electricitat en un hivern congelat. Hi ha un calendari d’electricitat: cada districte en té durant unes hores determinades. Al llarg d’un dia, hi ha talls sis vegades.A més, també es perd constantment la connexió telefònica i a internet, que en realitat són l’única connexió amb el món exterior.Angelina Zakaryan és una estudiant de 19 anys de l’Artsakh que estudia xinès a la Universitat de Bryusov a Yerevan, a Armènia: “Aquest és el meu primer any com a estudiant lluny dels meus pares i de casa. Per a algunes persones, això seria una sensació de llibertat: estàs sola i gestiones la teva vida. Però per a mi, viure sola sense el suport dels meus pares és molt esgotador”.L’Angelina continua: “Tenia moltes ganes que arribessin les vacances per poder tornar a casa. No puc estar-me lluny de la meva ciutat natal durant molt de temps. Però, ometent el fet del meu malestar, hi ha un altre problema més gran que la meva salut emocional i física: han operat tant el meu avi com la meva mare i necessiten cures. I només les hi pot donar el meu pare”.L’estudiant explica: “Amb prou feines suporto aquesta situació. A causa de l’estrès, no dormo, no estudio i no menjo amb normalitat. Ara també tinc problemes a l’estómac a causa de l’estrès. Em comunico amb els meus pares cada vegada que m’és possible, però això també és un problema, perquè no sempre tenen electricitat i internet i, de vegades, no poden rebre trucades. Actuen com si tot anés bé i no necessitessin res, només perquè no volen que em preocupi i m’estressi més. Però de vegades sento la veu de la mare que ha plorat”.Goga Baghdarsyan és professor vocal a l’Artsakh: “Després dels exàmens i de les vacances, vam haver de començar un nou programa amb els estudiants. Tot i això, pels motius ja coneguts, el procés d’aprenentatge ha patit molt. No hi va haver classe durant més d’un mes. Només va haver-hi gas uns dies i l’única cosa que vam poder fer va ser distribuir el programa del nou semestre. Com a professor, és molt difícil veure els sentiments dels estudiants. Són els mateixos adolescents que van perdre la llar durant la guerra, van perdre els pares i van perdre les seves famílies. L’educació és ara el més important per a ells, perquè és l’única manera que tenen de construir un futur estable”.Goga Baghdarsyan. Imatge: Lika Zakaryan.“Tot i que s’han aturat les classes escolars, he continuat donant lliçons privades al meu estudi. La demanda de [classes de] veu ha augmentat, ja que molta gent també hi assisteix com a teràpia. Diuen que el psicòleg els aconsella assistir-hi per tal de desfer-se de l’estrès”.“Són [dies] molt tristos... Recordo una dona vella en una cua, que va esperar-se hores per comprar formatge. I quan va ser el seu torn, el formatge es va acabar. I va dir: ‘No puc passar sense formatge, què he de fer ara? No puc tornar a casa amb les mans buides’. Però, malauradament, va haver de tornar a casa amb la bossa de plàstic buida”, ens diu en Goga.“Per descomptat, no es tracta només de menjar. Jo tenia previst viatjar. Fa temps que no he estat enlloc. Anava a passar les vacances en algun lloc d’Europa. A més, havia planejat assistir a una classe magistral a Espanya per millorar les meves habilitats professionals i organitzar els meus concerts a Yerevan. Un cop més, això se n’ha anat en orris...”.“Tot ha canviat molt. Al cap i a la fi, la gent es priva de moltes coses senzilles. Abans, si éreu convidat a casa d’algú i us hi presentàveu amb una poma a la mà, us deien: ‘Què és això? Quina vergonya!’... Però ara, si agafeu un plàtan o mitja col i us conviden a casa d’algú, sereu el seu convidat més valuós. De fet, els temps dicten la definició de luxe”, diu el professor.El Comitè Internacional de la Creu Roja participa activament i fa tot el possible per donar suport a la gent de l’Artsakh. El 16 de desembre van rebre llum verda per transportar persones amb quadres mèdics greus des de i fins a l’Artsakh. Així mateix, l’organització ha aconseguit traslladar persones per a reunions familiars, menjar i subministraments mèdics.Els contingents de pau russos també intenten donar suport als residents de l’Artsakh mitjançant el transport de menjar i medicina de vegades.Alguns adolescents de l’Artsakh van ser enviats a participar en l’Eurovisió Junior, que va tenir lloc a Yerevan, a Armènia, l’11 de desembre. Van viatjar a Yerevan durant un dia que es va acabar convertint en mesos. Ara fa poc, la Creu Roja i les forces de pau russes els han tornat a l’Artsakh.La gent de l’Artsakh passen dignament totes les proves que els han caigut a sobre des de 2020, quan l’Azerbaidjan va atacar l’Artsakh i va quedar-se més del 70% del seu territori. La gent se’n va a dormir sense estar segura de si es despertarà. Creuen i preparen els nens per a l’edat adulta sense saber si sobreviuran i es faran grans. Posen data als casaments, tot i que no estan segurs de si el dia arribarà o si celebrar-la no serà una vergonya. Així mateix, estalvien diners per comprar-se un bitllet per a un viatge molt esperat, però no estan segurs de si podran sortir de la ciutat uns dies o si la carretera estarà oberta.Què és més espantós: caure a l’aigua que s’escalfa gradualment fins a l’ebullició o precipitar-se directament en aigua bullent? Si l’aigua crema des del principi, hom experimenta un xoc i l’instint d’autoconservació l’ajuda a fer alguna cosa per sortir-ne. Però quan el cos s’acostuma a l’aigua a poc a poc, és possible que la sensació d’ansietat no aparegui. Tots els habitants de l’Artsakh es troben ara en un estat així.