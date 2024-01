Els atacs de Turquia a Rojava deixen més de 140 morts aquest 2023

També segons dades del SOHR, deu soldats turcs han perdut la vida a Síria durant el transcurs de l’any.Entre els dies 23 i 31 de desembre, una ofensiva aèria i de l’artilleria turca ha atacat objectius civils i militars al llarg de la frontera entre Síria i Turquia , incloent-hi Qamişlo, Amûdê, Tirbespî, Kobanê, Tel Rifaat i altres assentaments més petits. A Qamişlo, els atacs han fet nou víctimes mortals civils —inicialment sis— i han deixat desenes de ferits.Segons les autoritats de l’AANES, la darrera ofensiva turca ha tingut un impacte greu contra les infraestructures civils del territori. El govern del nord i l’est de Síria ha dit que els atacs aeris han afectat hospitals, centrals de producció d’energia, benzineres, magatzems, garatges i granges.El ministeri d’Educació de l’AANES ha afegit que prop de 90.000 alumnes s’han quedat sense poder anar a escola, a causa de la clausura preventiva de 712 centres escolars.L’AANES és l’autonomia federal que el moviment kurd d’esquerres va proclamar al nord i est de Síria el 2018 sobre la base de l’autogovern de diversos cantons preexistents des de 2013. Inclou els territoris adscrits tradicionalment al Kurdistan Occidental, o Rojava, així com altres regions circumdants de majoria àrab. Tanmateix, les seves forces armades, les SDF, no tenen el control d’algunes àrees de majoria kurda, com Efrîn, actualment sota l’ocupació de Turquia.Tot i que els Estats Units són el principal suport internacional —amb més intensitat o menys, depenent del moment— que tenen les SDF, el comandant d’aquestes forces, Mazloum Abdi, no s’ha estat de criticar l’actitud que Washington ha pres en aquesta ofensiva. Abdi ha dit que “el silenci” del govern nord-americà equival a una “aprovació no oficial” als atacs turcs.L’ajuda militar dels EUA va ser clau perquè les forces kurdes poguessin resistir el setge que Estat Islàmic va mantenir contra Kobanê entre 2014 i 2015. Després, però, Washington no ha impedit que un altre dels seus aliats a la regió, Turquia, llancés diverses ofensives contra Rojava i n’ocupés diverses regions succesivament.Tot i que les autoritats de l’AANES consideren que el motiu últim de Turquia per atacar repetidament el nord de Síria és mirar de destruir l’autogovern encapçalat pel moviment kurd, el ministeri de Defensa del país eurasiàtic assegura que l’ofensiva tenia per objectiu els membres del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i de les Unitats de Defensa Populars (YPG). El ministeri afirma que Turquia ha “neutralitzat” (mort o detingut) més de 2.200 membres d’aquests grups kurds durant 2023, tant al nord de Síria com al Kurdistan del Sud (Iraq) i al Kurdistan del Nord (Turquia).El govern turc ha afegit que l’ofensiva de les dues darreres setmanes de l’any segueix un atac del PKK contra una base turca al Kurdistan del Sud, en què van morir 12 soldats turcs.