El partit prokurd qualifica de “cop d'Estat” la detenció de 12 dels seus diputats a Turquia

A total of 11 #HDP MPs, including co-chairs, have been detained up to now. pic.twitter.com/lbaJ3QAdBN — HDP English (@HDPenglish) 4 de novembre de 2016

Però el maig d'aquest any, i malgrat el que digui la Constitució, el Parlament turc va aprovar aixecar la immunitat de 138 diputats , entre els quals els de l'HDP.Són les detencions de més alt nivell polític que tenen lloc des del cop d'Estat fallit d'aquest juliol. La setmana passada, havien estat arrestats els dos coalcaldes d'Amed (Diyarbakir) —principal ciutat del Kurdistan del Nord—, Gultan Kisanak i Firat Anli. També han estat clausurats diversos mitjans de comunicació, tant en llengua kurda com turca.Entre els detinguts també hi ha Sirri Süreyya Önder, un dels diputats de l'HDP que ha participat més activament i que ha fet de pont en les converses de pau —ara cancel·lades— entre el govern turc i Abdullah Öcalan, el líder empresonat del PKK.El tuit de l'HDP no inclou la detenció del dotzè diputat , Imam Tasçier. Segons informa el diari Hürriyet citant fonts de la fiscalia d'Amed, les detencions tenen lloc en el marc d'una investigació en què s'acusa els diputats de "terrorisme" i de fer "propaganda" a favor del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), l'organització politicomilitar kurda que des de la dècada de 1980 manté un conflicte armat contra l'Estat turc.L'HDP nega aquestes acusacions.Alguns diputats del principal partit de l'oposició turca, el CHP (kemalista laic), també han dit que les detencions suposen un "cop d'Estat".El líder del partit, Kemal Kiliçdaroglu, ha opinat que Turquia està encaminant-se en una "direcció perillosa".Des del cop d'Estat de juliol, el CHP havia tancat files amb l'AKP d'Erdogan pel que fa a la necessitat de garantir la seguretat del sistema actual vigent a Turquia i d'atacar els perills que, segons els dos grans partits turcs, amenacen el país.A partir del mes passat, però, el CHP va començar de nou a elevar el to contra Erdogan , al qual acusa de voler implantar "un califat". El partit kemalista s'oposa a la voluntat d'Erdogan d'implementar a Turquia una sistema presidencialista en què el líder de l'AKP encara acumularia més poder.