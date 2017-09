La pregunta del referèndum català: “Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?”

El redactat de la pregunta segueix bàsicament el de la resolució de 2015 , aprovada per la majoria independentista del Parlament de Catalunya, en què es llançava el “procés de creació de l'estat català independent en forma de república”.Puigdemont no ha donat detalls de com preveu que el resultat, cas de victòria del “sí”, es pugui implementar, davant d’aquesta oposició frontal de les autoritats espanyoles. El president s’ha limitat a dir que el resultat de la votació serà “un mandat que aquest govern es compromet a aplicar”.El president ha afegit que l’executiu català “es conjura a oferir totes les garanties i a vetllar per la rectitud del procés de convocatòria, organització i celebració del referèndum”. També ha cridat “tots els ciutadans i ciutadanes a assumir col·lectivament, amb la màxima dignitat i exigència, l’exercici d’un dret inalienable sobre el qual descansa l’edifici de la democràcia: el dret de les persones a decidir lliurement el futur del seu país”.Tot i que s'ha anunciat la data i pregunta, el referèndum no està convocat oficialment. Aquest pas, el govern catalè el farà en una etapa posterior.La principal associació independentista, l'ANC, ha reaccionat a l'anunci dient que ara és hora no tan sols de “guanyar el 'sí” sinó també de “defensar la democràcia que ens volen prendre”.Tots els partits de l'oposició —excepte la CUP— han rebutjat l'anunci d'avui. La líder de l'oposició, Inés Arrimadas (Ciutadans) ha retret a Puigdemont que hagués promès la independència per juliol de 2017 i que ara, en canvi, retorni a 2014 per fer, segons ella, un nou 9-N.Catalunya Sí Que Es Pot, sense rebutjar el referèndum, sí que ha criticat l'anunci. El seu portaveu, Joan Coscubiela, ha demanat al govern català que porti la qüestió al Parlament i que aclareixi sota quina llei i normatives, garanties i reconeixements es farà la votació.