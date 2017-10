El govern espanyol obre la porta a la possible suspensió de l'autonomia catalana

És el primer cop que Rajoy invoca oficialment l'article 155. Aquest article permet al govern espanyol "adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar" una comunitat autònoma "al compliment forçós" d'obligacions "o per tal de protegir l’interès general". "Per a l’execució de les mesures previstes a l’apartat anterior", diu l'article, el govern espanyol "podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes".Diversos mitjans espanyols estan d'acord a interpretar que Rajoy avui ha preparat el terreny per a la implementació de l'article 155. És, per exemple, el que escriuen El País Eldiario.es , entre molts d'altres.Rajoy ha citat la "confusió generada pels esdeveniments que es van viure ahir" com a motiu per al requeriment a Puigdemont. "Això pretèn oferir claredat i seguretat als ciutadans [espanyols]", ha continuat el president espanyol."És la resposta que el president de la Generalitat donarà qui marcarà el futur dels esdeveniments", ha afegit Rajoy.El president espanyol no ha tingut cap paraula d'acceptació de cap fórmula o opció de diàleg o mediació facilitada per actors internacionals. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rebutjat explícitament una mediació internacional.Després que parlés Rajoy, el líder de l'oposició i del PSOE Pedro Sánchez ha anunciat que té un acord amb el president espanyol per iniciar el debat sobre una reforma de la Constitució. Un inici que ha situat d'aquí a sis mesos.Sánchez ha dit que la reforma hauria d'anar sobre "com es queda Catalunya a Espanya", i s'ha mostrat contrari a incloure-hi la possibilitat de celebrar un referèndum d'independència.