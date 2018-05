La cursa de relleus de la llengua bretona fa deu anys

Les cinc edicions anteriors d’aquesta cursa inspirada en la Korrika basca han aconseguit més de 500.000 euros, segons dades de l’organització. Persones individuals, associacions, empreses i administracions públiques poden donar suport al bretó comprant quilòmetres de la cursa . Els diners aconseguits es distribueixen a entitats de la societat civil que proposen projectes per impulsar l’ús social del bretó. La meitat dels diners es donen directament a les escoles immersives Diwan, i l’altra meitat es reparteix a altres propostes. Entre aquestes , el 2018 hi ha una ràdio a Nantes, un centre de lleure en llengua bretona a Guingamp o una sèrie web.Per saber més sobre una cursa que a cada edició reuneix més de 15.000 persones parlem amb Kateliñ Al Laññ, directora i coordinadora d’Ar Redadeg.Kateliñ Al Laññ: Érem un grup d’amics que sovint anàvem a casa d’amics bascos a Donibane Garazi, Baigorri o Donestebe, i en diverses ocasions havíem tingut l’oportunitat de córrer la Korrika, només per lleure. Però ens va impactar molt, i van trobar que el concepte era formidable, així com l’energia que en sorgia i els símbols que s’hi vehiculaven. Ens vam dir que ens caldria un esdeveniment així a Bretanya per la nostra llengua. De manera que, quan va aparèixer l’ocasió del 30aniversari de les escoles immersives Diwan, vam pensar que era el bon moment. Vam contactar l’equip de Baiona, amb Jakez Bortayrou, que ens va acollir i ens va ajudar en el nostre projecte: ens van donar totes les explicacions necessàries i fins i tot ens van fer una formació!K. A. L.: Globalment dubitativa. Ens va caldre explicar-nos, convèncer-los, i preparar el terreny. Però a mesura que l’organització anava progressant, la gent va venir i va participar-hi. En van quedar encantats, i la primera edició —de 600 quilòmetres— va ser un èxit.K. A. L.: Teníem confiança en el concepte, sabíem que tenia força i capacitat d’èxit. L’equip es va anar consolidant al llarg del temps i de les trobades. I l’entusiasme ha fet que altres persones ens hagin seguit, i han anat apareixent propostes una mica pertot arreu pel que fa a la comunicació i a l’animació.K. A. L.: Tenim contactes permanents amb els nostres amics bascos: cada cop nosaltres participem en la Korrika i, recíprocament, equips del País Basc vénen a córrer amb nosaltres a Ar Redadeg. També hem establert contactes amb representants d’Irlanda —Rith— i de Gal·les —Rhas—, i més recentment també amb el Correllengua... I ben aviat, després de la sortida de la cursa de 2018 a Quimper, acollirem diverses delegacions per a un intercanvi de pràctiques i per establir els fonaments d’una xarxa de llengües minoritzades.K. A. L.: La tria es fa l’any abans de la cursa, per part d’un grup de savis, que són gent diferent dels organitzadors per garantir una certa imparcialitat de les tries i per unir més enllà dels nostres equips. Triem aquestes persones de manera que hi hagi una representativitat tan gran com sigui possible de la societat bretona, i de les seves necessitats en relació amb la diversitat d’edats i de sexes, d’entorns professionals, de persones que visquin en entorns urbans o rurals, i que també tinguin una idea del que pot ser interessant per al desenvolupament i l’ús de la llengua bretona.K. A. L.: Estabilitzar, desenvolupar, professionalitzar i continuar unint els bretons al voltant de la qüestió de l’ús i desenvolupament de la nostra llengua. I després, deixar-ho estar, perquè ho haurem fet tan bé que la nostra lluita ja no serà necessària [riu].K. A. L.: Òbviament hem donat suport a aquesta iniciativa, i hem convidat la gent que ens dóna suport a signar-la.K. A. L.: Estem, és clar, en la mateixa línia, i desitgem que la llengua bretona tingui un estatut oficial a França. També som conscients que aquesta demanda encara no està llesta per tenir èxit en l’estat actual de la política francesa.