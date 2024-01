Informe del comitè d’experts sobre el futur constitucional de Gal·les: tres opcions, moltes lectures

L’informe final de la Comissió Independent sobre el Futur Constitucional de Gal·les —nomenada pel govern gal·lès el 2021— ha estat publicat aquesta setmana després que, ara fa un any, el mateix grup donés a conèixer un text provisional. Els autors hi afirmaven llavors que només hi havia “tres opcions viables” per al futur constitucional de Gal·les: “una devolution consolidada, estructures federals i la independència”.Ara, en l’informe final, els onze experts de la Comissió han descartat recomanar una opció o una altra. La Comissió ha dit que la tria aniria en funció dels criteris que s’establissin per prioritzar-les i també del grau de “risc i incertesa” que la gent estigués disposada a assumir. I aquestes tries, diuen els experts, “només les poden fer els partits polítics i cada ciutadà”.Això sí, els onze experts han remarcat que “el punt de partida de qualsevol consideració sobre les opcions constitucionals” s’ha de basar en “el principi que el Regne Unit és una unió voluntària de nacions” i que, per tant, “el poble de Gal·les hauria de tenir el dret de determinar el futur constitucional de la seva nació”.La Comissió inclou set persones elegides pels seus coneixements acadèmics o per la seva trajectòria professional, així com quatre exdiputats i exdiputades dels principals partits de Gal·les (Laborista, Conservador, Plaid Cymru i Liberaldemòcrata).Dels tres escenaris, la Comissió diu que la independència és la més arriscada. La majoria d’analistes, diuen els onze experts, “estan d’acord que a curt i mitjà termini, Gal·les estaria significativament pitjor” econòmicament. L’informe, però, també reconeix que és un escenari que ofereix “potencial per a un canvi positiu a llarg termini.Pel que fa al federalisme, els experts hi veuen un model teòricament sòlid, però amb un problema: “depèn del suport de la resta del Regne Unit”, cosa que no veuen possible ara mateix ni pel que fa a les prioritats del poble anglès, ni de part del nord-irlandès, ni tampoc del govern escocès.En relació amb l’autonomia consolidada, els experts hi veuen el camí amb menys incerteses, però consideren que té el menor potencial de canvi i hi troben risc d’estancament en matèria econòmica i de lluita contra la pobresa.En qualsevol cas, la Comissió opina que el govern britànic hauria d’acordar amb el gal·lès la transferència del sistema de ferrocarrils (infraestructures incloses), de la justícia i de la policia.Diversos diputats del Plaid Cymru, el principal partit independentista i el tercer de l’Assemblea Nacional gal·lesa, han celebrat en una sèrie d’apunts a X que l’informe admeti que la independència és una opció viable. “I l’statu quo no ho és”, ha remarcat un dels diputats, Hywel Williams. El partit ha dit que l’informe és un “pas endavant enorme en el debat sobre el futur de Gal·les” i ha recordat que el país “necessita de manera urgent competències en ferrocarrils, justícia i economia”.Més mesurat, el primer ministre de Gal·les, el laborista Mark Drakeford, ha dit que la publicació de l’informe és “un moment important en el debat sobre el viatge constitucional” i ha assegurat que les recomanacions rebran “un examen acurat” per part del govern gal·lès. En ocasions anteriors, Drakeford ha demanat la transferència dels ferrocarrils, una de les àrees a què apunta l’informe.Reacció del tot contrària del Partit Conservador de Gal·les, que ha qualificat la Comissió de “distracció”. Els conservadors, principal partit de l’oposició, han dit que el govern laborista hauria de centrar-se a millorar la sanitat pública gal·lesa, per a la qual cosa “ja té les competències”, i deixar-se estar “d’excuses”.Mentrestant, els liberaldemòcrates han celebrat que l’informe prevegi opcions a mig camí entre la independència i l’statu quo.