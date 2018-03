Presó provisional per rebel·lió per a uns altres cinc líders independentistes catalans / El referèndum de Nova Caledònia, el 4 de novembre

Just abans que Llarena anunciés el processament dels líders independentistes, Marta Rovira ha explicat per carta que se n’anava a l’exili. De la resta de processats per rebel·lió, també són a l’exili des del final d’octubre passat Puigdemont, Ponsatí i Comín. Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart són a presó provisional —els dos darrers des d’octubre i els dos primers des de novembre.



La presó provisional pot durar dos anys inicialment, prorrogables a dos anys més, sense judici.



I TAMBÉ



El referèndum d’independència de Nova Caledònia, el 4 de novembre. El Congrés de Nova Caledònia ha aprovat la data per unanimitat, tot i que el debat sobre la història colonial del territori hi ha desfermat la controvèrsia. El redactat de la pregunta es començarà a treballar el 27 de març. La celebració del referèndum està prevista a la Constitució francesa des de l’Acord de Nouméa, signat entre independentistes i unionistes el 1998. En cas de victòria del “no” a la independència, l’acord preveu la possibilitat de celebrar dos referèndums més: el 2020 i el 2022.

EL TEMA DESTACATEl Tribunal Suprem espanyol envia a presó el candidat a la presidència de la Generalitat. El jutge Pablo Llarena ha decretat l’empresonament provisional per Jordi Turull (Junts per Catalunya), el diputat que aquest 22 de març ha estat proposat pel president del Parlament Roger Torrent per a la presidència de la Generalitat. En primera votació, Turull no va reunir els suports necessaris, però encara mancava la segona votació per fer-se.Llarena ha decidit processar Turull pel delicte de rebel·lió, que li pot costar fins a 25 anys de presó. Amb ell, i dins de la mateixa causa oberta contra els preparatius del referèndum d’independència de l’1 d’octubre de 2017 i la posterior proclamació de la República Catalana, han estat processats per rebel·lió uns altres dotze dirigents independentistes. Són el president català Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín i Dolors Bassa, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, el president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart i la secretària general d’ERC Marta Rovira.