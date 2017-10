Catalunya proclama la independència

The Parliament of Catalonia constitutes the Catalan Republic, as an independent, sovereign, democratic, social State under the rule of law pic.twitter.com/RW5xck7PYN — Catalan Government (@catalangov) 27 d’octubre de 2017

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 d’octubre de 2017

#Ahorademocracia. Puigdemont y Junqueras, principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana. Todo para nada. pic.twitter.com/KvnMkgOwmU — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 d’octubre de 2017

Catalan Parliament president announces results of vote on independence. This is how pro-indy supporters reacted ➡️https://t.co/nywA0lGZB0. pic.twitter.com/efwRtxA8yA — Catalan News (@catalannews) 27 d’octubre de 2017

Comença la festa de proclamació de la República Catalana. Sant Jaume plena. Ens hi quedarem el temps que calgui!#HolaRepúblicaCatalanapic.twitter.com/8ZnGdi0PHn — Assemblea Nacional (@assemblea) 27 d’octubre de 2017

Dels 135 diputats del Parlament, 70 han donat suport a la proclamació de la República Catalana, uns altres 10 han votat "no" i dos han emès vots en blanc. Els 53 restants (Ciutadans, PSC i PP) han abandonat la cambra abans de votar.El govern català ha definit la "República Catalana" com un "estat independent, sobirà, democràtic i social de dret":Al mateix temps que es votava al Parlament, el Senat espanyol també debatia sobre si havia d'autoritzar el govern espanyol a suspendre l'autogovern català emparant-se en l'article 155 de la Constitució. Pocs minuts després de la votació a Barcelona, el Senat autoritzava la suspensió de les institucions catalanes.Després que els dos esdeveniments tinguessin lloc, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat a Espanya que no faci ús de la força:El president del govern espanyol, Mariano Rajoy (PP), ha qualificat d'"acte delictiu" la proclamació de la República Catalana, i ha afegit que el seu executiu, mercès a l'aplicació del 155, "recuperarà la legalitat" a Catalunya i impedirà la independència.Aquest vespre, Rajoy ha comparegut per explicar que el govern espanyol ha pres les primeres decisions basant-se en el 155. El líder espanyol ha ordenat la destitució de tot el govern català, ha tancat les delegacions exteriors catalanes, el Diplocat i altres organismes, ha dissolt el Parlament català, i ha convocat eleccions "autonòmiques" per al 21 de desembre.Les decisions preses pel govern espanyol són il·legals, segons la nova legalitat de la República Catalana.El líder de l'oposició, Pedro Sánchez (PSOE), ha donat suport a la posició de Rajoy, i ha acusat el president català Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras de ser els responsables de "fracturar" i "esquinçar" la societat catalana:I immediatament després que el recompte de la votació al Parlament hagués acabat, milers d'independentistes han començat a celebrar als carrers de Barcelona la proclamació de la República Catalana.A la plaça de Sant Jaume, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat una celebració amb música:El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, són presos des del 16 d'octubre a Soto del Real (Madrid, Espanya) per ordre de l'Audiència Nacional espanyola. Estan acusats d'un delicte de sedició.