10 temes a fons d'aquest 2016 per (re)llegir-se aquestes festes

Dissolt el Partit Andalusista, tres noves formacions aspiren a omplir el buit deixat per l'històric partit de Rojas-Marcos. Cadascuna d'elles, amb una tendència diferent, des de posicions més moderades fins a un independentisme diàfan. En vam parlar amb representants de totes elles, i també amb les Joventuts Andalusistes.L'any es tanca amb la caiguda d'un altre il·lustre cap de govern europeu: Matteo Renzi, ja exprimer ministre italià, que va dimitir després que el "no" guanyés el referèndum sobre l'esmena constitucional que ell mateix havia impulsat. Us en vam explicar les claus, tant a escala estatal com radiografiant la dimensió territorial del referèndum, molt important en un país complex i divers com Itàlia.El Tirol del Sud està duent a terme un procés de reforma del seu Estatut d'Autonomia dins d'Itàlia en què, a banda dels partits polítics, també la ciutadania ha estat convidada a prendre una part activa a través de diverses instàncies i fòrums oficials. Els investigadors de l'EURAC Stephen J. Larin i Marc Röggla disseccionen les llums i ombres del procés.S'ha argumentat en força ocasions que el Vènet té potencialitat per esdevenir una de les principals nacions sense estat d'Europa. I tot i així, l'antiga república sereníssima no ha acabat d'aconseguir mai aquest protagonisme. Stefano Zambon, del nou partit d'esquerres Sanca Veneta, explica per què això ha estat així.Sant Sebastià ha vist néixer el Protocol de Garantia dels Drets Lingüístics, un text cridat a esdevenir una eina cabdal de la societat civil europea per defensar la diversitat lingüística i els drets dels parlants de totes les llengües del món. El Protocol és una nova fita en el camí encetat, ara tot just fa 20 anys, per la Declaració Universal dels Drets Lingüístics.L'abkhaz és una llengua en perill fins i tot dins del seu país: Abkhàzia, una república autoproclamada independent i que viu —cada cop més— vinculada al poder de Rússia. Sandra Veloy recull en aquest article com la política lingüística de les autoritats abkhazes arracona el georgià i com això, paradoxalment, dóna terreny a una llengua encara més poderosa: el rus.7.Feleknas Uca és diputada del partit majoritàriament kurd HDP, tercera força al Parlament de Turquia. Membre de la minúscula comunitat iazidita d'aquell país, en aquesta entrevista de David Forniès explica els episodis de repressió que s'estan vivint al Kurdistan des del cop d'estat a Turquia el juliol i el perill que corre de ser detinguda.Zaina Erhaim és una periodista siriana que no només es limita a explicar què passa al seu país, devastat per la guerra, sinó que també forma noves fornades d'informadors. En aquesta entrevista d'Ada Domingo, parlem amb ella sobre com interpreta la població la guerra i quins són els efectes per a la convivència (present i futura) al país.Fa anys que el govern autònom del Kurdistan de l'Iraq parla de celebrar un referèndum que el condueixi, finalment, a la independència. El president kurd Massud Barzani diu que l'ofensiva de Mosul contra Estat Islàmic pot ser la finestra d'oportunitat que cal per aconseguir-ho. Els analistes, però, no ho veuen tan clar. En parlem amb tres experts.En l'arena internacional, probablement la notícia de l'any és l'elecció de Donald Trump com a nou president dels Estats Units. La seva futura política internacional és, encara, una incògnita. D'Israel a la Xina i del Kurdistan a Rússia, vam demanar a experts del CIDOB i de l'IGADI que albiressin cap a on es podrien dirigir els designis de Washington.