Eleccions europees: una repassada als resultats dels partits de pobles i nacions sense estat

A Bèlgica s’ha donat una circumstància extraordinària: els dos partits més votats són forces independentistes flamenques. Així, la conservadoraha guanyat les eleccions però perd un escó dels 4 que tenia, mentre que l’ultradretàtambé n’aconsegueix 3 (en tenia un). Els democratacristians flamencs —que defensen més autogovern per a Flandes dins de Bèlgica— mantenen els 2 escons que ja tenien.Dels 21 escons que s’elegien a Bèlgica, 20 són per a partits subestatals, atès que pràcticament tots els partits belgues són o bé flamencs, o bé francòfons, o bé germanòfons. L’única força d’abast estatal que ha aconseguit representació és l’anticapitalista, amb un escó.Per primer cop els partits independentistes catalans aconsegueixen 4 escons: 2 per a(Oriol Junqueras i Diana Riba) i 2 per a(Carles Puigdemont i Toni Comín). A la llista d’ERC (Ara Repúbliques), a més,també aconsegueix un seient. Finalment, elmanté l’escó que ja tenia (Izaskun Bilbao) i(a través de la llista) també repeteix (Ernest Urtasun).Per contra,no aconsegueix revalidar l’escó de Jordi Sebastià.Mentre el Brexit no es faci efectiu, el Regne Unit mantindrà els seus escons al Parlament Europeu. Els independentistes de l’han aconseguit una àmplia victòria a Escòcia que els serveix per sumar 3 escons (un més que la legislatura anterior) mentre que els sobiranistes gal·lesos delmantenen l’escó que ja tenien (Jill Evans).A Irlanda del Nord encara ho hi ha resultats declarats. Els sondejos apuntaven que els unionistes deli els independentistes delaconseguirien un escó cadascú, i el tercer seient estava en dubte, amb els nacionalistes irlandesos de l’en bona posició.A Yorkshire, els regionalistes delmés que dupliquen els seus vots (4% a la seva circumscripció anglesa) però això no els és suficient per aconseguir escó.Una de les notícies més destacades en matèria de pobles sense estat és que François Alfonsi, del, recupera l’escó que havia tingut durant el mandat 2009-2014 gràcies al bon resultat de la llista Europa Ecologia (EELV), amb la qual la federació de partits autonomistes de la República Francesa (Regions i Pobles Solidaris) havia arribat a un acord de coalició. Alfonsi ocupava el lloc 9 de la llista, que ha aconseguit 12 escons. No ha quedat molt lluny de sortir elegida Lydie Massard, de la, que n’ocupava el lloc 14.També val la pena assenyalar que el diputat de l’illa de la Reunió Younous Omarjee, que durant la legislatura anterior ha representat els interessos dels territoris d’ultramar, ha estat reelegit com a membre de(esquerra). Un altre illenc de la Reunió, Stéphane Bijoux, ha aconseguit escó a la llista de(LREM, liberals).Per primer cop des de la seva entrada a la UE, a Xipre ha estat elegit un candidat turcoxipriota: es tracta del professor universitari Niyazi Kizilyürek, a les llistes d’(comunistes). Kizilyürek, com el seu partit, propugna un acord de pau entre les dues meitats de l’illa a través d’una nova Constitució federal que reconegui un estat turcoxipriota al nord i un de grecoxipriota al sud.A Itàlia, el centredretàha revalidat l’escó que ja tenia, aquest cop en una llista conjunta amb. No ha aconseguit escó l’aliança autonomista de la Vall d’Aosta.A Finlàndia, el partit suedòfon centristaha aconseguit mantenir el seu escó, malgrat que les enquestes li pronosticaven que el perdria.A Letònia, el partit rusde l’eurodiputada Tatiana Zdanoka manté un seient, mentre que—l’altre partit que concentra el vot rusòfon— suma 2 escons.A Lituània, el partit de la minoria polonesa () manté l’escó que ja tenia.Pel que fa als partits de les minories hongareses, a Romania laaconsegueix mantenir els 2 escons que tenia fins ara. Pitjor els han anat les coses a Eslovàquia, on cap dels dos partits de la comunitat () ha aconseguit mantenir els escons que tenien.A Bulgària, el, que cerca de representar els interessos dels col·lectius turc i gitano, ha perdut un escó dels 4 que tenia.I a Croàcia, els regionalistes de lahan revalidat l’escó que tenien, en la persona de Valter Flego.