Eleccions legislatives franceses: victòria autonomista a Còrsega i independentista a la Polinèsia

C'est la 1ère fois qu'une présentation officielle de l' #AssembleeNationale par le ministère de l'intérieur fait apparaître "10 régionalistes", catégorie qui regroupe en fait des autonomistes en métropole et des autonomistes ou indépendantistes outre-mer. Parmi ces dix, 4 @RetPShttps://t.co/tEeVkMIino — Guyonvarc'h Kristian (@GuyonvarchC) June 20, 2022

Els candidats que el ministeri de l’Interior francès ha etiquetat oficialment com a “regionalistes” (on s’inclouen autonomistes i independentistes) han aconseguit 264.779 vots a la segona tanda de les eleccions, l’1,28% del total. Ara fa cinc anys , van ser 137.490 vots, el 0,76%, que es van traduir en cinc escons. Un creixement en vots que té el seu reflex en el nombre de diputats elegits.Val a dir, però, que candidats (moderadament) autonomistes com Serge Letchimy (Martinica) i Gabriel Serville (Guaiana) havien obtingut escó el 2017 i en aquella ocasió no van ser considerats com a “regionalistes” pel ministeri, com tampoc ho va ser Paul Molac, que llavors es presentava com a macronista i ara, com regionalista. Per aquest motiu, l’avanç de les xifres mostrades en el paràgraf anterior ha de ser matisat.En qualsevol cas, aquests són els deu escons etiquetats oficialment com a “regionalistes”, elegits a Còrsega, Bretanya, Polinèsia, Martinica i Guaiana, aquest 2022.Sense canvis a Còrsega. Els mateixos tres diputats nacionalistes corsos de la legislatura 2017-2022 han estat reelegits. Dos, per) i l’altre pel). La quarta circumscripció corsa continuarà en mans del candidat conservador, qui ha derrotat l’autonomistaEl nacionalisme cors interpreta la victòria en tres de les quatre circumscripcions illenques com un aval, a les portes de l’inici de les reunions amb el govern francès sobre un nou estatus de Còrsega dins de la República Francesa. L’anterior govern francès presidit per s’havia avingut a parlar d’una “evolució de l’estatut”. Tanmateix, és poc clar quin serà l’abast dels canvis que París estarà disposat a oferir, i com encaixarà la seva oferta amb l’atomització del nou parlament francès, on la coalició del president Emmanuel Macron,, ha perdut la majoria absoluta. Els partits nacionalistes corsos reclamen un estatut amb poders legislatius i la cooficialitat del cors.La gran novetat, aquí sí, ha estat la victòria dels candidats del partit independentista d’esquerresa totes tres circumscripcions de la Polinèsia per primer cop. Són, que ha batut un rècord: amb 21 anys, és el diputat més jove de tota la història de la Cinquena República. Els candidats del Tavini tenien el suport d’altres partits menors de la Polinèsia així com de la coalició de l’esquerra francesa, la(NUPES), dins del grup parlamentari de la qual s’espera que seguin.El líder del Tavini,, ha aprofitat el resultat per a dir que només la independència servirà per a resoldre els problemes de la Polinèsia. Tanmateix, Temaru també ha admès que aquesta independència “no és pas per a demà”. Totes les mirades estan ara posades en les eleccions a l’Assemblea de la Polinèsia de 2023, on els independentistes intentaran desallotjar del govern els autonomistes de centre delgrans derrotats de la nit electoral d’ahir— i, llavors sí, mirar de fer avançar la seva agenda a favor d’un Estat polinesi.També pot parlar d’èxit el partit polític martiniquès d’esquerres, fundat el 2019 i que ha aconseguit la victòria en dues de les quatre circumscripcions de l’illa caribenya, amb les candidatures de. Péyi-A agrupa, entre més, antics membres de diversos partits independentistes de la Martinica i vol ser una alternativa als autonomistes del(PPM) i als independentistes del(MIM), que fa anys que no mantenen una política orientada cap a la sobirania de l’illa., del partit independentista d’esquerres(MDES), ha guanyat (56% dels vots) la segona volta a la primera circumscripció de la Guaiana amb un discurs molt orientat cap a la lluita contra les injustícies socials, incloent-hi la marginació d’aquest país sud-americà dins de la República Francesa. Tot i que el MDES és independentista, el programa de Castor per als propers cinc anys s’inscriu en la demanda — aprovada per les mateixes institucions de la Guaiana— d’un estatut d’autonomia per al territori., candidat autonomista bretó, ha revalidat el seu escó (73% dels vots a la segona volta) per la quarta circumscripció del departament de Morbihan. És el tercer cop (2012, 2017 i ara) que Molac guanya el seient. L’autonomista havia estat elegit el 2017 a les files macronistes però durant la legislatura va separar-se’n i va ser un dels fundadors del nou grup parlamentari, on també seien els tres autonomistes corsos. Molac va ser el diputat que va presentar la llei a favor de la immersió a les escoles franceses, que va ser aprovada l’abril de 2021 i que el Consell Constitucional va declarar contrària a la Carta Magna un mes després.Tot i que dos candidats independentistes s’havien classificat per a la segona tanda a, han estat derrotats pels candidats macronistes. A la, els quatre escons han anat a les mans de l’extrema dreta del(RN). Els tres escons del han estat per als macronistes d’Ensemble (dos) i la NUPES (un). A, la major part dels escons són per als candidats de Macron, alguns dels quals s’han mostrat favorables a la sortida d’Alsàcia de la regió del Gran Est., finalment, presenta un mapa més divers, amb una costa mediterrània on l’RN ha guanyat la majoria d’escons i un interior més repartit entre NUPES, Ensemble i la dreta d’(LR).